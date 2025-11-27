Panamá desde México: Canal, cultura y selva

Un vuelo directo con Copa Airlines desde Ciudad de México, de casi cuatro horas, basta para aterrizar en uno de los destinos más versátiles de América Latina: Panamá. En tres días, la ciudad y sus alrededores permiten al viajero mexicano combina historia, cultura, biodiversidad, arquitectura moderna y gastronomía de alto nivel.

La experiencia inicia en el Hotel Bristol Panamá, ideal para quienes desean movilidad entre el centro financiero, el Canal y el Casco Antiguo. La primera noche arranca con cena en Cantina del Tigre, restaurante de la lista World’s 50 Best. Bajo la dirección del chef Fulvio Miranda, los sabores caribeños y selváticos se convierten en platos memorables.

Canal de Panamá

El segundo día comienza con desayuno y visita al Canal de Panamá. Un recorrido por el Centro de Visitantes de Miraflores ofrece una visión cercana al funcionamiento de las esclusas. Una película en 3D, narrada por Morgan Freeman, resume su relevancia global.Después, la ruta sigue hacia el Biomuseo, diseñado por Frank Gehry.

PanamáCortesía

El espacio interactivo explica cómo el istmo panameño transformó la biodiversidad del planeta. Al mediodía, el Casco Antiguo recibe a los visitantes con sus calles coloniales.

En Fonda Lo Que Hay, otro destacado de los World’s 50 Best, se almuerza bajo la consigna “se cocina con lo que hay”. Luego, un recorrido guiado permite descubrir arquitectura, historia y plazas emblemáticas.

La jornada culmina con una cena en el Hotel La Compañía, una joya arquitectónica que fusiona herencia colonial con gastronomía contemporánea.

Naturaleza

El último día está dedicado al entorno natural del país. Un recorrido en bote por el Lago Gatún brinda la oportunidad de observar flora y fauna tropical, dirigido por el guía de Ancon Expeditions.

El almuerzo tipo picnic permite prolongar la experiencia sin interrupciones, con los sonidos de la fauna: monos aulladores, monos capuchinos, perezosos, mapaches, coatís, tucanes, martín pescador, garzas, caimanes, tortugas, peces, abejas, libélulas y las hermosas mariposas morpho azules.

Naturaleza PanamáCortesía

Ya de regreso en la ciudad, el nuevo The Point Panamá ofrece una experiencia multisensorial: mirador de cristal, museo de luces, zipline y una vista 360° de la capital. La cena en un lugar imperdible, en Mai Mai, restaurante de cocina Nikkei en formato izakaya, con platos creados por chefs de renombre: Mario Castrellón (Maito) y Mitsuharu Tsumura (Maido).

Cena PanamáCortesía

Panamá demuestra que se puede vivir mucho en poco tiempo, con una oferta que va del comercio marítimo global a la selva tropical, y del Casco Viejo al sushi.