Florida Central en familia: parques, lagos y museos en Polk

Entre Orlando y Tampa, el condado de Polk, en Florida Central, ofrece una combinación estratégica de parques temáticos, naturaleza y museos interactivos que lo hacen ideal para vacaciones en familia. A diferencia de otros destinos más saturados, aquí las familias mexicanas encuentran experiencias diseñadas para compartir, aprender y relajarse a su ritmo.

LEGOLAND Florida Resort y Peppa Pig Theme Park son la puerta de entrada a este recorrido. Dirigido a niños pequeños y en edad escolar, estos parques priorizan el juego, la creatividad y la seguridad.

Mientras los más pequeños conducen autos de juguete, arman figuras gigantes o se refrescan en las zonas acuáticas, los adultos disfrutan de áreas tranquilas, sombra y comida pensada para todos los gustos.

Naturaleza

A poca distancia, Bok Tower Gardens ofrece un cambio de ritmo: un jardín botánico con historia, senderos sombreados, zonas para hacer picnic y una torre musical que emite melodías con su carillón.

En Polk, los turistas combinan diversión en parques, lagos, museos y jardines, con actividades al aire libre y propuestas para todas las edades.Cortesía

Es una oportunidad para descansar, explorar la flora local y fomentar la apreciación del entorno natural en niños y adolescentes. La exploración del territorio continúa desde el agua.

Un paseo en pontón por los lagos permite observar aves, casas flotantes y vegetación, mientras un recorrido en airboat por los humedales de Lake Kissimmee añade emoción al acercarse (con distancia segura) a los famosos caimanes de Florida.

Son experiencias guiadas, pensadas para todas las edades y que despiertan la curiosidad de forma lúdica.

En Safari Wilderness Ranch, las familias suben a vehículos abiertos tipo safari para observar especies como cebras, watusis, lémures y camellos. Con guías especializados, este recorrido fomenta el aprendizaje sobre conservación y la biodiversidad mundial, sin salir de Florida.

Cultura

La dimensión educativa continúa en el Florida Air Museum, con aviones históricos, simuladores y actividades que explican la ciencia del vuelo. Aquí niñas y niños descubren que la aviación es también parte de su historia y su futuro, en un ambiente accesible y diseñado para inspirar.

Dentro de Lakeland, el Bonnet Springs Park funciona como un gran parque urbano. Integra áreas verdes, espacios para correr y el Florida Children’s Museum, un museo infantil donde cada sala invita a experimentar, construir o explorar fenómenos físicos de manera participativa. Es un espacio ideal para familias que buscan contenidos interactivos, accesibles y sin filas largas.

Hospedaje

En cuanto a hospedaje, la experiencia se complementa con dos opciones clave: Camp Margaritaville en Auburndale, con cabañas, albercas y actividades para relajarse, y el Hampton Inn & Suites Lakeland, dentro de un complejo comercial con tiendas y restaurantes, ideal para cerrar el día sin necesidad de largos traslados.

Tips

“Planificar este viaje es simple. Se recomienda una estancia de entre cuatro y seis noches, con renta de auto para moverse libremente entre actividades. Las reservaciones pueden hacerse en línea y la conectividad aérea desde Orlando o Tampa facilita la llegada desde México”, comentó Michael Hogan, representante de Visit Central Florida en entrevista con El Economista.

Dijo que Polk se convierte así en una base versátil para quienes buscan combinar diversión, descanso, naturaleza y aprendizaje sin las multitudes de los parques más conocidos. “Esta región de Florida Central ofrece una agenda adaptable para cada familia, desde juegos con bloques, los más bellos atardeceres, las compras hasta las experiencias ecológicas y culturales”, concluyó Hogan.