Mundial 2026: 7 destinos de España que inspiran a viajar

La final entre España y Argentina en el Mundial 2026 convierte al país ibérico en protagonista de una conversación que rebasa el fútbol. Mientras las selecciones se preparan para disputar el título, España ofrece otra manera de vivir la emoción: recorrer sus ciudades, probar sus cocinas y descubrir paisajes que cambian entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Viajar por España permite enlazar arte, historia, barrios, playas y mercados en trayectos relativamente cortos. Un tren puede llevar al visitante de una capital cultural a una ciudad costera; una carretera conduce de palacios andalusíes a pueblos de montaña. Estos siete destinos reúnen experiencias capaces de transformar la atención mundialista en el inicio de un próximo viaje.

Madrid, el comienzo de muchas rutas

Madrid se vive entre palacios, museos, barrios caminables y mesas memorables que convierten cada jornada en una experiencia de viajeCortesía

Madrid se descubre a pie. El Museo del Prado, el Parque del Retiro, la Plaza Mayor y el Palacio Real forman una primera ruta, pero la ciudad también se entiende en sus barrios. Las Letras reúne librerías y cafés; La Latina, mercados y tabernas; Malasaña, tiendas y vida nocturna.

Desde la capital es posible viajar en tren a Toledo, Segovia o Córdoba y ampliar el recorrido sin cambiar de base.

Barcelona, arquitectura frente al mar

La Sagrada Familia, obra maestra de Antoni Gaudí, domina el paisaje de Barcelona con sus torres, fachadas simbólicas y una construcción que continúa avanzando.Foto: Pexels. Ken Cheung

La silueta de la Sagrada Familia resume parte del carácter de Barcelona, aunque la obra de Gaudí continúa en el Park Güell, Casa Batlló y La Pedrera. El Barrio Gótico, el paseo de Gràcia y el frente marítimo permiten pasar de la historia al diseño contemporáneo. La experiencia se completa con cocina catalana, mercados y caminatas junto al Mediterráneo.

Valencia, luz, arroz y vanguardia

Vista Nocturna del centro histórico de Valencia.Foto: Patricia Ortega

Valencia combina patrimonio y arquitectura contemporánea sin perder su relación con el mar. La Lonja de la Seda, el Mercado Central y la Catedral revelan la historia del centro, mientras la Ciudad de las Artes y las Ciencias proyecta otra imagen urbana. Los jardines del Turia atraviesan la ciudad y conectan barrios, museos y espacios recreativos. La Albufera permite conocer el paisaje donde nació la paella valenciana y contemplar el atardecer entre arrozales.

Sevilla, patios y memoria andaluza

Sevilla reúne historia, arquitectura y tradición andaluza entre la Giralda, el Real Alcázar, la Plaza de España y las calles del barrio de Santa Cruz.Foto: Pexels, Rino Adamo

Sevilla invita a bajar el ritmo. La Catedral, la Giralda y el Real Alcázar concentran siglos de historia, mientras la Plaza de España y el Parque de María Luisa ofrecen otra escala para recorrerla. En Triana, la cerámica, el flamenco y las tabernas mantienen vínculos con la vida cotidiana. Al caer la tarde, caminar junto al Guadalquivir permite entender por qué la ciudad permanece en la memoria del viajero.

Granada, una ciudad frente a la Alhambra

Granada despliega su herencia andalusí entre la Alhambra, el Albaicín y los miradores que enmarcan la ciudad con Sierra Nevada al fondo.Foto: Pexels. Mike Giugliano

La Alhambra domina el viaje, pero Granada no termina en sus palacios. El Albaicín, sus cármenes y los miradores hacia Sierra Nevada permiten observar la ciudad desde otras perspectivas. Reservar con anticipación es indispensable para visitar el conjunto monumental. Después, una ruta de tapas por el centro acerca al viajero a una tradición que se mantiene vigente.

San Sebastián, sabor junto al Cantábrico

Las playas de San Sebastián, encabezadas por La Concha, combinan paisaje urbano, paseos junto al Cantábrico y una de las postales más reconocibles del País Vasco.Foto: Pexels

La bahía de La Concha marca el ritmo de San Sebastián. El casco antiguo concentra bares de pintxos, mercados y restaurantes que han dado prestigio internacional a la cocina vasca. El Peine del Viento, el monte Igueldo y el barrio de Gros amplían la visita. También es una base para recorrer Getaria, Zarautz y Hondarribia.

Mallorca, caminos entre mar y montaña

Mallorca combina calas de aguas transparentes, pueblos de piedra y montañas que descienden hacia el Mediterráneo, en uno de los paisajes más representativos de Baleares.Foto: Pexels. Johannes

Mallorca ofrece algo más que playa. Palma reúne la Catedral, la Almudaina, la Lonja y calles donde conviven talleres, galerías y cafés. La Serra de Tramuntana conduce hacia Valldemossa, Deià y Sóller, mientras las calas del este muestran otra relación con el Mediterráneo. Recorrer la isla en carretera permite alternar pueblos, miradores y costas en una misma jornada.

El Mundial 2026 tendrá un campeón, pero la emoción puede continuar lejos del estadio. España ofrece rutas para volver, ciudades que se conocen caminando y sabores que convierten cada escala en una razón para planear el siguiente viaje.