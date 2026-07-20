Dictan prisión preventiva a Ruffo Appel y siete más

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tras más de un día de audiencia, un juez dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y otras siete personas señaladas de pertenecer a la red más grande de huachicol fiscal del país.

Los otros siete implicados son: Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chavez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juarez y Adriana Magali Barcenas Guillen; todos ellos junto al exgobernador panista son acusados por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Según la FGR, durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.

“Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto "N", Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de de Readaptación Social 1 (Cefereso) "Altiplano", en el Estado de México.

“En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur”, detalló la FGR.

Cabe señalar que este domingo, el exgobernador panista de Baja California, fue trasladado en un fuerte operativo desde las instalaciones de la FEMDO, de la Ciudad de México, al "Altiplano", penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Apenas el jueves pasado fue aprehendido en nsenada, Baja California.

Asimismo, la FGR detalló que este domingo, tras un debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Al tiempo que recordó que estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

“Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, recalcó.

El jueves pasado, la FGR detuvo a Ruffo Appel, por el contrabando de combustible a través de Ingemar, una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

Por esta red de huachicol fiscal se investigan a más de 25 personas, por posibles daños al erario por más de 4,000 millones de pesos.