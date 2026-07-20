Sectur pagará hasta 52.8 mdp a CREA para organizar ferias

El gobierno federal busca acelerar la promoción turística de México en los próximos meses para mitigar la caída en llegadas aéreas internacionales, por ello, la Secretaría de Turismo acordó pagar hasta 52.8 millones de pesos a la empresa Creatividad y Espectáculos (CREA), filial de CIE, por el servicio de organización de congresos y convenciones para la promoción internacional de los destinos mexicanos, lo que incluye nueve ferias internacionales entre septiembre y diciembre próximos.

Dicho monto corresponde al presupuesto máximo en el proceso de licitación pública de carácter nacional electrónica, en donde CREA (que tiene vigente el uso exclusivo de la marca MÉXICO) fue el único participante.

La firma fue declarada ganadora el viernes “toda vez que cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos por la convocante, garantizando con ello el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que se deriven del contrato”.

Las ferias TOP RESA, en París, JATA, en Japón, IMEX AMÉRICAS, en Las Vegas, WTM, en Londres, e IBTM, en Barcelona, ya eran promocionadas por CREA en su sitio web, en el apartado México Ferias.

“Lleva tu marca o destino a las principales ferias internacionales de turismo en América, Europa y Asia. Dirigido a empresas del sector y destinos turísticos, que buscan expandirse globalmente, ofrecemos espacios en el Pabellón de México, así como acompañamiento estratégico y personalizado para maximizar su presencia y oportunidades de negocio”, se puede leer.

Entre los servicios relacionados que ahí se ofrecen destacan: Relaciones Públicas, activaciones, publicidad, citas uno a uno, transportación aérea y terrestre, servicio fotográfico y de video, stands y enlace con embajadas.

El respectivo contrato, bajo la modalidad abierto y con monto mínimo de 21.1 millones de pesos, se deberá firmar, a más tardar, el siete de agosto próximo, toda vez que la primera feria se realizará al mes siguiente bajo el control de la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales.

Entre las ferias también destaca la organización de ITB AMÉRICAS, que se realizará por primera ocasión en noviembre, en Guadalajara.

Las ferias TOP RESA, en París; JATA, en Japón; IMEX AMÉRICAS, en Las Vegas; WTM, en Londres; e IBTM, en Barcelona, ya eran promocionadas por CREA en su sitio web.