México libraría recortes productivos de VW: consultora

Frente al “fantasma” que rodea a Jetta y Taos por la posible desaparición de las líneas de producción de Volkswagen como parte de la reestructura global del grupo, Eric Ramírez, director general de Urban Science Latam, anticipan que, antes de recortar producción local o sacrificar al icónico sedán en Puebla, la firma recurriría a un ajuste para reducir importaciones desde Brasil y la India.

Tras el fin de los subsidios a vehículos eléctricos en mercados clave, la alemana alista un severo ajuste financiero. VW se perfila como la última gran automotriz global en transparentar el impacto de esta transición fallida.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Urban Science Latam, la bolsa acumulada de pérdidas declaradas en el sector ya ronda los 70,000 millones de dólares a nivel mundial, y se prevé que la cifra escale hasta los 100,000 millones de dólares una vez que el consorcio de Wolfsburgo presente sus estados financieros.

La semana pasada, VW anticipó medidas drásticas en Europa, incluyendo el despido potencial de hasta 100,000 empleados y el cierre de cuatro plantas en Alemania. Sin embargo, la gran interrogante se traslada a Norteamérica.

A pesar del panorama, Ramírez descartó que un cierre de líneas o de planta en México sea una medida de corto plazo.

“Cerrar una planta es extremadamente costoso debido a las implicaciones laborales, indemnizaciones y liquidaciones de proveedores. Las automotrices pueden evaluar alternativas durante años antes de tomar una decisión de esa magnitud”, explica.

Esto va en línea con lo que hace unos días, Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen, comentó como parte de la estrategia del futuro hacia el 2030, donde señaló que la gama de modelos a nivel mundial se concentrará gradualmente en los segmentos de mercado más atractivos para optimizar hasta en 50%; mientras se reducirá hasta en 75% la complejidad de la oferta.

El enfoque incluye “mejorar la estructura de costos de nuestros vehículos sin comprometer la esencia de nuestros productos, reducir de manera significativa los costos generales, incrementar la eficiencia de nuestras plantas y acelerar el desarrollo tecnológico y la toma de decisiones”, sostuvo el CEO de la automotriz alemana.

La planta de México es la segunda sede más grande del Grupo Volkswagen a nivel mundial y la más importante en América, con una manufactura de vehículos íconos como el Golf que en 2021 se trasladó a Alemania y por cuestión de costos, VW confirmó que retorna a Puebla en 2027.

Así que antes de llegar a un escenario de reducción de turnos en Puebla (pasar de tres a dos, o de dos a uno) o de frenar la producción de Jetta y Taos, Volkswagen dispone de un abanico de variables comerciales y de planeación de volumen para mitigar el golpe en el mercado doméstico.