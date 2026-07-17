El presidente español asistirá a la final del Mundial 2026 junto a Trump en medio de tensiones

El ⁠presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, volverán a coincidir previsiblemente en la final del Mundial 2026 del domingo, mientras siguen latentes las tensas relaciones entre ambos líderes por el gasto ⁠en defensa y la guerra en ⁠Irán.

Sánchez estará en Nueva Jersey para el partido, dijo este viernes La Moncloa, donde Trump podría acabar entregando el trofeo al equipo español, que juega contra Argentina.

Trump ha criticado repetidamente a España por la negativa del Gobierno a comprometerse con el objetivo de la OTAN de gastar el 5% del PIB en defensa, y ha formulado numerosas amenazas de represalias comerciales.

La más reciente llegó a comienzos de este mes en la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Trump dijo a sus asesores que "cortaran todo el comercio con España, incluidas las visitas".

El líder estadounidense suavizó después el tono, al decir que España había atendido la petición de pagos y había sido "muy generosa", una declaración que el Gobierno de Sánchez interpretó como una referencia a que Madrid cumplía con su objetivo acordado de gasto en defensa del 2% del PIB. Sánchez, que también irritó al Gobierno de Trump a comienzos de este año al negar el uso de sus bases militares y su ⁠espacio aéreo durante el ataque estadounidense a Irán, ⁠dijo entonces que España buscaba las ⁠mejores relaciones posibles con sus aliados.

Los dos líderes mantuvieron en la cumbre una ⁠conversación informal y cordial limitada a temas como el Mundial, dijo.

El líder español ha viajado con frecuencia a Estados Unidos durante su mandato, principalmente para reuniones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Visitó Washington en 2023 para reuniones bilaterales con el entonces presidente estadounidense Joe Biden. La familia real española, incluidos el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, la ⁠princesa Leonor y la infanta Sofía, también ha confirmado que asistirá a la final.