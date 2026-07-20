Registran 76 asesinatos de servidores, políticos y sus familiares en 5 meses del 2026

Aunque este año sólo se han organizado elecciones legislativas en Durango y una extraordinaria en el municipio de Tamiahua, Veracruz, entre enero y mayo de 2026 fueron asesinados en México 76 políticos o familiares de ellos, de los cuales se puedo identificar su afiliación.

Según la información de la plataforma Votar entre Balas, del número de asesinatos registrados en los primeros cinco meses del año, mayoritariamente los casos se ubicaron en el ámbito municipal y se trata de casos en los que han sido asesinados desde directores y policías, hasta titulares de cultura y al menos ocho familiares de funcionarios como alcaldes.

Bajo los mismos criterios, se puede observar que el 2026 presenta niveles similares, a los del mismo periodo, del 2022, cuando se contabilizaron, en la misma base de datos, 66 víctimas, pero muy por debajo de años como 2023, 2024 y 2025.

Uno de los caso más recientes de violencia contra políticos y funcionarios se presentó el pasado sábado, 18 de julio, cuando fueron localizados los cuerpos de 10 personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto en Zacatecas.

Entre las víctimas se encontraban Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde panista de Sombrerete (2016-2018), así como Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo. También fue asesinado el bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad federal informó que reforzó el despliegue de fuerzas federales en la entidad y aseguró que las investigaciones se realizarán “hasta dar con los responsables” y que “no habrá impunidad”.

El ayuntamiento de Fresnillo es actualmente gobernado por Javier Torres Rodríguez, quien llegó a la presidencia municipal acompañado de las siglas del PRI, PRD y PAN, que encabezan la lista de partidos con más políticos ultimados.

Los datos de la plataforma Votar entre Balas —impulsada por México Evalúa, Data Cívica y Animal Político—, que abarca de 2017 a mayo de 2026, mostraron un total de 1,442 casos en los que Morena concentra el mayor número de eventos con 623; seguido por el PAN (225); PRI (203); Movimiento Ciudadano (94); PRD (93); PVEM (71) y el PT (53) en el periodo de tiempo indicado.

Por otro lado, del total de políticos asesinados que registra el conteo, 80% pertenecía al nivel municipal, mientras que 15.9% ocupaba cargos estatales y 4.1% correspondía al ámbito federal.

Aunque los casos se han presentado en los 32 estados, Guerrero lidera con 185 casos, seguido de Guanajuato (172) y Veracruz (148). En Zacatecas se contabilizan 59 casos.

Riesgo de las precampañas

Javier Contreras Vázquez, académico de la UNAM, señaló que los 76 asesinatos de actores políticos documentados entre enero y mayo reflejan que la violencia política continúa siendo una constante en México, pese a los avances en materia de seguridad.

“Es un problema estructural de la política mexicana. Hoy en día, con la intromisión del crimen organizado y sus intereses en la selección de precandidatos y eventualmente de candidaturas, la violencia puede terminar afectando las contiendas electorales”, afirmó.

También, consideró que el periodo de mayor riesgo será la definición de las precandidaturas, etapa en la que los grupos criminales buscan influir en la selección de perfiles.

“El momento más complicado es el de las precandidaturas porque es donde se puede asegurar la postulación de perfiles que pudieran prestarse a estas malas prácticas. El pico de violencia lo estamos viviendo justamente en este momento”, explicó.

Añadió que una vez definidas las candidaturas formales, la intensidad de la violencia política podría disminuir, permitiendo un proceso electoral relativamente más seguro.

Por otro lado, descartó atribuir la violencia a una sola organización criminal y sostuvo que responde a la disputa de diversos grupos delictivos por controlar espacios de poder y garantizar condiciones que favorezcan sus operaciones ilícitas.

Para reducir los riesgos durante el proceso electoral, Contreras Vázquez planteó fortalecer la coordinación entre fiscalías, autoridades de seguridad y gobiernos municipales, ya que la mayoría de las víctimas de violencia política pertenecen al ámbito local.