TEPJF revisará al menos 15 recursos de nuevos partidos

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) alista la resolución de al menos 15 impugnaciones presentadas por las organizaciones sociales que buscaban constituirse como nuevos partidos políticos nacionales.

Se destaca el caso de las impugnaciones interpuestas por la entonces organización Personas Sumando en 2025, A. C., la cual obtuvo su registro como partido político nacional bajo el nombre de “Somos México”; no obstante, el el Instituto Nacional Electoral (INE) lo obligó a cambiar su nombre, emblema y hasta su color representativo, en un plazo establecido o de lo contrario perderá el registro.

Ante este ordenamiento, Somos México y Gamaliel Ochoa Serrano, un experredista que ahora milita en este partido, llevaron el caso, de manera separada, hasta el TEPJF, por lo que será el magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz García, el que construya el proyecto el de resolución.

Por otro lado, están tres impugnaciones presentadas por la organización “Que siga la Democracia”, cuyo registro partidista fue rechazado por el INE debido a diversas inconsistencias en su fiscalización y afiliaciones.

Según la resolución del INE que dio a paso a que se le negará el registro a “Que siga la Democracia”, se le detectaron afiliaciones con inconsistencias captadas mediante la “Aplicación móvil” en el modo auxiliar y a través del “Régimen de excepción”, en especial la alteración de información falsa mediante simulación con la finalidad de hacer pasar por auténticas afiliaciones.

Aunado a que causó alerta por sus movimientos financieros, al ser señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de operaciones inusuales, ya que presentó irregularidades sobre egresos no reportados, deficiencias en la documentación comprobatoria y procedimientos oficiosos pendientes respecto de aportaciones.

“Que Siga la Democracia”, dijo haber gastado 6.8 millones de pesos, de los cuales el 20% ( 1.4 mdp) presentaron irregularidades, equivalentes a una multa de 1.5 millones de pesos. Dichas impugnaciones también serán estudiadas por el magistrado presidente Gilberto De Guzmán Bátiz García.

Supuestos sobornos

También quedan pendientes de resolución cuatro impugnaciones promovidas por “México tiene Vida”, organización que tampoco logró el registro partidista; y cuyas resoluciones están a cargo de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Entre lo reclamado por “México tiene Vida” está la resolución del INE respecto del procedimiento ordinario sancionador por un supuesto acto de soborno por parte de un integrante de la organización a un funcionario del INE.

Posible confusión

Además de las multas interpuestas por el órgano electoral al observar irregularidades en 23% de sus gastos, lo que le generó una multa de 2.5 millones de pesos; así como inconsistencias en cerca de 5,000 de sus afiliaciones que se presumen fueron alteradas.

Finalmente, están otras seis impugnaciones relacionadas con la organización Construyendo Sociedades de Paz, A.C, ahora partido “PAZ”.

Algunas de las quejas se relacionan con las sanciones interpuestas por el INE por presuntas irregularidades en la celebración de asambleas celebradas por la organización en Jalisco, donde se le señala de tener una participación activa de personas ministros de culto y por inconsistencias encontradas en la revisión de sus informes mensuales de ingresos y egresos.

Asimismo, cuenta con una impugnación en su contra por parte de un partido de Aguascalientes de nombre Poder y Alternativa Social, quien señala a PAZ de utilizar elementos y emblema similares con el partido político local “Poder y Alternativa Social”, que presuntamente podría generar un riesgo objetivo de confusión en la ciudadanía.