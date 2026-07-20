Equilibrista

Organizaciones de derechos humanos y colectivos comunitarios exigieron la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, tras su detención el pasado 17 de julio en San Marcos. Mientras que los activistas califican el operativo de violento y acusan una abierta criminalización de la defensa social, la Fiscalía estatal sostiene que la captura responde estrictamente a una orden de aprehensión por homicidio. El caso tensa nuevamente la delgada línea entre la persecución del delito y el asedio a los liderazgos locales en la entidad.