Asistencia a final del mundial, por motivos diplomáticos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su decisión de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York y afirmó que su presencia responde a motivos diplomáticos, al considerar relevante que los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones del torneo, participen juntos en la ceremonia de clausura.

En un mensaje difundido en redes sociales previo a su viaje, la mandataria explicó que aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la importancia política del encuentro.

Mediante redes sociales, el Gobierno de México informó que la presidenta viajó la noche del sábado a Nueva York a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que su vuelo comercial desde Cancún fuera cancelado por las condiciones meteorológicas que afectaban el noreste de Estados Unidos.

La administración federal indicó que el traslado en una aeronave militar fue una medida extraordinaria derivada de la suspensión del vuelo comercial y precisó que la mandataria regresará al país la noche del domingo, una vez concluida la ceremonia de clausura del Mundial.

Debido a este traslado, hubo debate en redes sociales sobre el uso de recursos públicos para viajes oficiales.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, Citlalli Hernández, rechazó las comparaciones entre este viaje y la polémica por el avión presidencial adquirido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La dirigente morenista sostuvo que ambos casos son distintos, ya que la aeronave militar fue utilizada tras la cancelación de un vuelo comercial por causas climatológicas y para cumplir una agenda oficial.

Además, la morenista argumentó que la mandataria no viaja como espectadora, sino en su calidad de jefa de Estado y representante de uno de los tres países organizadores del torneo.

La Presidencia de la República informó que, conforme al artículo 88 constitucional, una vez concluida la visita oficial, la titular del Ejecutivo deberá presentar al Congreso un informe sobre las actividades y resultados de su participación en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.