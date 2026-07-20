Prevención de infecciones: la colaboración público-privada que México necesita

México registra la inflación médica más alta del mundo. Los costos de la atención hospitalaria privada aumentan año tras año a un ritmo que supera con creces la inflación general, las primas de los seguros médicos se elevan de forma sostenida y el injusto gasto de bolsillo familiar es de los más altos de la región.

Hay suficientes razones para que se agoten los recursos a fin de generar eficiencias en el sistema de salud mexicano. Un renglón donde podrían conseguirse ahorros económicos enormes —y, sobre todo, de mejora en la calidad de la atención— sin demasiada inversión, es la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, conocidas como IAAS.

Estas infecciones son un grave problema y encarecen demasiado la atención médica. Cuando un paciente adquiere una infección durante su estancia hospitalaria, su costo se multiplica por cinco. Un egreso sin complicaciones infecciosas puede costar entre 200 mil y 286 mil pesos. Cuando el paciente se infecta y se complica, la cuenta puede superar el millón 900 mil pesos por estancias más largas, mayor uso de antibióticos, estudios adicionales y, en muchos casos, reingresos. Prevenir estas infecciones no solo reduce sufrimiento y secuelas: genera ahorros importantes para aseguradoras, pacientes y, en última instancia, para el sistema en su conjunto.

La experiencia de Médica Sur muestra evidencia de que estos ahorros son alcanzables. El doctor Misael Uribe, fundador y presidente de su Consejo, ha insistido en la necesidad de cuantificar el beneficio de “hacer el bien” al paciente. Durante 15 años, el hospital ha mantenido un seguimiento riguroso de sus infecciones. Los resultados que expone el doctor Paulo Castañeda, director de Epidemiología en Médica Sur, son claros: en 2025 la tasa de IAAS fue de 0.49 por cada 100 egresos, casi 10 veces inferior al estándar de la Organización Mundial de la Salud (5 por 100) y al promedio de hospitales privados mexicanos (4.7 por 100). Gracias a esa brecha, el hospital evitó 508 infecciones en un solo año. Ese volumen de eventos prevenidos se traduce en un ahorro significativo que, según sus cálculos, habría permitido atender a casi 3,500 pacientes adicionales con el mismo presupuesto. Eso debe ser una buena noticia para las aseguradoras, y de hecho el tema podría ya entrar en la mesa negociaciones de tarifas.

El doctor Octavio González Chon, director general de Médica Sur, explica que este nivel de control requiere inversión, pero no desproporcionada. El hospital destina alrededor de 200 millones de pesos anuales a vigilancia epidemiológica, calidad y farmacovigilancia, —equivalente a cerca del 8% de su presupuesto—, lo que incluye la revisión de más de 125 mil prescripciones de medicamentos al año. Esa inversión genera retornos indirectos claros en seguridad del paciente y contención de costos.

A pesar de estos resultados probados, la prevención de IAAS sigue siendo una práctica poco generalizada. El reporte de infecciones a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) -adscrita a la Dirección de Epidemiología que lleva la doctora María Eugenia Jiménez, en la Secretaría de Salud- se supone que es obligatorio, pero muchos no reportan de manera completa ni sistemática y no pasa nada. Sin dientes la RHOVE nunca funcionará como debiera. Sin datos confiables y comparables, resulta imposible dimensionar el problema real ni diseñar políticas efectivas de contención de costos.

Se necesita avanzar hacia un esquema de transparencia obligatoria. El secretario David Kershenobich debería considerar sanciones a los hospitales —públicos y privados— que no reporten de forma estandarizada sus tasas de infecciones. Pero aparte los mexicanos también deberíamos conocer otros índices básicos como son los de mortalidad hospitalaria, días promedio de estancia y porcentaje de reingresos. Esos cuatro indicadores son fundamentales porque reflejan tanto la calidad como la eficiencia de la atención. En Estados Unidos, estos datos son públicos y son comparables entre hospitales, gracias a que los CDC los ajustan estadísticamente para evitar comparaciones injustas entre instituciones. El paciente puede consultar en línea cómo se desempeña cada institución y tomar decisiones informadas. Ese nivel de transparencia -de la que en México carecemos- genera competencia por resultados y presiona a todos los actores a mejorar.

Aquí la colaboración público-privada, como nos comenta el Dr. Misael Uribe, sería el mecanismo más realista para lograrlo. El sector privado ya cuenta con experiencia en medición rigurosa y análisis económico de la prevención. El sector público tiene la capacidad regulatoria para establecer estándares obligatorios y la escala para generalizarlos. Si todo el sistema hospitalario -sin importar si el financiamiento es público o privado- se alinean en torno a reportes obligatorios, estándares comunes y publicación de resultados, la prevención de infecciones hospitalarias puede convertirse en una de las palancas más efectivas para generar eficiencias y reducir costos.

Reducir las IAAS es una meta de calidad en favor del paciente. Pero también, una estrategia de contención de costos con alto retorno social y económico. En un país donde los recursos para salud son limitados y la inflación médica sigue presionando los presupuestos familiares y empresariales, seguir posponiendo esta agenda equivale a dejar dinero y vidas sobre la mesa. La evidencia ya existe. Falta la decisión de convertirla en política pública.

Único hospital que cotiza en Bolsa

A diferencia del resto de los hospitales privados en México, que operan como empresas cerradas sin transparentar sus números financieros, Médica Sur es el único que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde hace 17 años. Esta condición le obliga a publicar periódicamente sus estados financieros, lo que genera un nivel de transparencia poco común en el sector. En ese mismo periodo -nos comparte el Dr Uribe con orgullo- el valor accionario de la compañía ha crecido 67 veces, reflejando la confianza del mercado en su modelo de operación. Es un caso de éxito que debería animar a otros hospitales privados a salir a Bolsa...

Un Consejo de Administración sui géneris

Otro aspecto interesante de Médica Sur es que cuenta con un Consejo de Administración de perfil excepcional. Entre sus integrantes actuales destacan figuras como el Dr. Julio Frenk (exsecretario de Salud y actual rector de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA), Enrique Castillo Sánchez Mejorada (que estuvo en IXE y ahora en el Consejo de Banamex), Mikel Arriola (ex titular del IMSS), Carlos Elizondo y Germán Fajardo (expresidente de la Academia Nacional de Medicina, ANM. En el pasado también formaron parte del consejo Pedro Aspe y Alfonso Romo. Sus sesiones, que se realizan cada seis meses, combinan perspectivas médicas, financieras y de política pública, algo que no tiene paralelo en ningún otro hospital del país.

Ingresa al Compendio fármaco vs enfermedad de baja estatura

México dio un paso relevante en la atención de enfermedades raras al incorporar la vosoritida al Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS). La reciente publicación en el DOF permite que las instituciones públicas de salud consideren este tratamiento dentro de sus procesos de adquisición y atención médica para niñas, niños y adolescentes con acondroplasia. “Es un avance importante porque reconoce una necesidad médica que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada”, señaló Marisela Herrera, directora de la Fundación De la Cabeza al Cielo, en el Senado, donde el senador Emanuel Reyes Carmona respaldó la medida, que representa un reconocimiento institucional a una condición que afecta el desarrollo óseo de los pequeños. La FDA aprobó este medicamento en Estados Unidos hace 5 años. Su inclusión en el CNIS abre la posibilidad de avanzar hacia un acceso más oportuno y equitativo en el sector público, aunque falta definir mecanismos de financiamiento y disponibilidad.