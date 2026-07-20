PAN pide aplicar la ley contra gobernadora Del Pilar por audios

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, pidió al gobierno federal aplicar la ley sin importar los colores o afiliaciones partidistas y así llevar a cabo una investigación en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por los audios en lo que se le relaciona con presuntos agentes o intermediarios de autoridades de EU, a quienes supuestamente expresó su intención de cooperar.

Asimismo, el panista sostuvo que corresponde a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del PAN en Baja California, el aclarar los señalamientos que existen en su contra conforme a derecho, pero advirtió que resulta preocupante que el mismo rigor no se observa en otros casos donde existen graves acusaciones que permanecen sin consecuencias.

Incluso, Jorge Romero aseveró que es curioso que, en medio de la crisis actual, en la cual políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, “el gobierno de Morena inicie una cacería de brujas en contra de políticos de oposición”.

Por ello, el líder del blanquiazul demandó al gobierno federal a que se deje de negociar la ley y el Estado de derecho en México y que la presidenta Claudia Sheinbaum muestre disposición para que las autoridades competentes juzguen a políticos “que han propagado muerte y adicciones tanto en México como en Estados Unidos”.

En este contexto, insistió a la mandataria mexicana a que “rompa el narco pacto y extradite a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por sus vínculos con el narcotráfico”.

En tanto, sostuvo que si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila no tiene nada que ocultar, por las llamadas en donde se le escucha hablar con autoridades norteamericanas para brindar información de seguridad nacional, solicite licencia a su cargo y sea investigada por la Fiscalía General de la República.