Tapi amplía su presencia en la banca mexicana en alianza con Hey Banco

La tecnológica de pagos argentina, Tapi, continúa consolidando su presencia en el sistema financiero mexicano. La firma anunció una alianza con Hey Banco para integrar su infraestructura de pagos en la aplicación de la institución, lo que permitirá a sus clientes liquidar servicios como luz, agua, telecomunicaciones, colegiaturas e impuestos municipales sin salir de la plataforma.

Con este acuerdo, la firma fortalece su estrategia de posicionarse como proveedor de infraestructura para bancos, emisores de crédito y otras instituciones financieras que buscan ampliar su oferta de servicios digitales.

De acuerdo con ambas compañías, la integración permitirá a Hey Banco incorporar nuevas funcionalidades apoyadas en la red tecnológica de Tapi, especializada en el procesamiento de pagos y cobranzas. En una segunda etapa, la aplicación también ofrecerá recargas de tiempo aire y herramientas para programar y domiciliar pagos, con el objetivo de convertir la aplicación en un canal de uso cotidiano para la gestión de obligaciones recurrentes de sus clientes.

La alianza se suma a otros acuerdos que Tapi ha concretado en México para expandir el alcance de su infraestructura.

La tecnológica trabaja con más de 50,000 puntos físicos para facilitar pagos y cobranzas y colabora con distintas instituciones financieras. Entre ellas se encuentra Banco Plata, entidad a la que habilitó depósitos y pagos en efectivo a través de tiendas Oxxo, ampliando su cobertura a más de 40,000 puntos en el país y beneficiando a más de 3.5 millones de usuarios.

Asimismo, la emisora de tarjetas de crédito Vexi incorporó la tecnología de Tapi para permitir el pago de servicios básicos desde su aplicación, una integración orientada a complementar su oferta de productos financieros y aumentar la interacción de los clientes con la plataforma.

Trayectoria

El crecimiento de la tecnológica de pagos en México comenzó a acelerarse en junio del 2025 con la adquisición de cuatro unidades de negocio de Arcus, fintech que pertenecía a Mastercard y contaba con autorización como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE).

La operación comprendió los negocios de pago de servicios, recargas móviles, tarjetas de regalo y las capacidades de depósitos y retiros de efectivo a través de establecimientos físicos y aliados estratégicos, fortaleciendo su infraestructura tecnológica y ampliando su alcance operativo en el país.

La expansión de la compañía también ha despertado el interés de los inversionistas. En febrero pasado cerró una ronda Serie B por 27 millones de dólares, liderada por el fondo Kaszek, con la que superó los 60 millones de dólares recaudados desde su fundación en el 2022.

El financiamiento llegó después de que la tecnológica alcanzó la rentabilidad y multiplicó por 10 su facturación en menos de 18 meses.

Actualmente, la infraestructura de Tapi procesa más de 250 millones de transacciones al año y moviliza un volumen superior a los 6,000 millones de dólares. Aunque tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, este último mercado concentra más de 90% de su operación y se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa, una posición que busca fortalecer mediante nuevas alianzas con bancos, emisores de crédito y otras instituciones financieras del país.