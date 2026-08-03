Son tres bancos en México que superan el billón de pesos en cartera de crédito

Pese a la llegada de nuevos jugadores –principalmente digitales– al sistema bancario mexicano, los más grandes siguen consolidando su posición en los diferentes segmentos que atienden, como el del crédito.

Apenas la semana pasada, por ejemplo, se dio a conocer que Santander México superó, por primera vez en su historia, el billón de pesos en su cartera de crédito total, al acumular, al cierre del primer semestre del 2026, un monto de un billón 3,396 millones de pesos.

“Este trimestre hemos llegado a una cifra histórica en la cartera de crédito total, al superar el billón de pesos. Nos enorgullece que nuestra actividad crediticia sea el respaldo para que millones de clientes, desde jóvenes, emprendedores, empresarios, mujeres que inician sus micronegocios y familias que adquieren su vivienda o su automóvil, encuentren en Santander México a un aliado de largo plazo para sus proyectos”, expresó al respecto Felipe García Ascencio, director general de Grupo Financiero Santander México.

Así, Santander se sumó a BBVA México y Banorte, que ya habían rebasado el billón de pesos de cartera de crédito, desde hace tiempo.

BBVA, con más de dos billones

De hecho grupo BBVA México, cuyo principal activo es el banco y es el más grande de los que operan en el país, reportó, al cierre del primer semestre del 2026, una cartera de crédito vigente (sin incluir la que está en situación de mora) de casi 2.2 billones de pesos, es decir, el doble de lo que alcanzó Santander en el segundo trimestre del presente año.

“Este crecimiento representó más de 199,000 millones de pesos adicionales y estuvo acompañado por una mayor colocación de financiamiento a familias, empresas y micro, pequeñas y medianas empresas, así como por avances en inclusión financiera”, destacó la institución.

Y en el caso de Grupo Financiero Banorte, reportó, al cierre del segundo trimestre del 2026, un saldo de cartera de crédito vigente de más de 1.27 billones de pesos.

En el caso de Banorte, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), rebasó el billón de pesos de cartera de crédito, desde la primera mitad del 2024, es decir, hace dos años.

Así, al cierre del primer semestre del 2026, estas tres instituciones sumaron alrededor de 4.4 billones de pesos de cartera de crédito, más de la mitad de todo el sector de banca que, a mayo pasado (último dato registrado por el regulador para todo el gremio), sumó 8.12 billones.

Los que les siguen

Las otras cuatro entidades que integran el llamado G-7 –los siete más grandes del sistema–, rondan en promedio, el medio billón de pesos en cartera.

De acuerdo con sus respectivos reportes de resultados financieros para el cierre del segundo trimestre del año, Scotiabank México alcanzó un saldo de cartera de crédito de más de 542,000 millones de pesos, lo mismo que Inbursa.

Mientras que en Banamex, el saldo de cartera de crédito superó los 541,000 millones al cierre de junio; y en HSBC México, los 434,000 millones.

Pese a desaceleración, crédito sigue con crecimiento

Si bien el crédito de la banca comercial al sector privado ha mostrado desaceleración en la primera mitad del 2026, éste continúa con crecimiento. Incluso en junio pasado, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), la cartera vigente ya registró un crecimiento mayor en comparación con meses previos.

Hacia el cierre del 2026, con base en lo que han comentado jugadores del sector, se espera que continúe el crecimiento en la colocación del crédito, acorde con una perspectiva de mejora en la economía y el empleo.