Los criterios para aprobar créditos se mantienen estables: Fed

Los participantes en una encuesta bancaria de la Reserva Federal (Fed) indicaron que los criterios de concesión de préstamos comerciales e industriales se mantuvieron “prácticamente sin cambios” durante el segundo trimestre del año, con una mayor demanda de este tipo de préstamos por parte de las grandes empresas y las de tamaño medio.

“En cuanto a los préstamos a los hogares, los bancos señalaron cambios dispares en los criterios de concesión y una menor demanda de inmuebles residenciales”, indicó la Fed en su última Encuesta Trimestral a Directivos de Crédito, correspondiente al mes de julio.

La Fed señaló que los criterios de concesión se endurecieron para los préstamos con tarjeta de crédito en un contexto de demanda estable, mientras que se mantuvieron sin cambios para los préstamos para la compra de automóviles y otros tipos de préstamos al consumo, aunque la demanda de préstamos para la compra de automóviles se moderó.

El informe de la Fed indica que la demanda de crédito por parte de las pequeñas empresas durante el segundo trimestre se mantuvo más o menos igual en todos los bancos que respondieron a la encuesta.

En extremo restrictivo

El informe señala que, “en términos generales”, los criterios de concesión de préstamos se sitúan “en el extremo más restrictivo del rango para todas las categorías de préstamos, excepto para los préstamos comerciales e industriales, para los que los criterios son, en general, más flexibles que los valores medios” del rango en el que han oscilado desde el 2005.

Esta actualización sobre los criterios de concesión de préstamos y la demanda de crédito se produce en un momento en que las empresas se enfrentan a niveles de inflación persistentemente elevados, en una economía en la que el crecimiento sigue siendo sólido y el mercado laboral se ha mantenido estable.

La Fed se ha estado debatiendo sobre si podría ser necesario subir las tasas de interés y aumentar el costo del financiamiento a corto plazo para volver a situar la inflación en el objetivo de 2.0 por ciento. La semana pasada, el banco central mantuvo sin cambios su rango objetivo de tasas de interés entre 3.5 y 3.75%, mientras Kevin Warsh se negó a ofrecer orientaciones.