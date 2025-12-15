Actividad agrícola cayó 13% en Querétaro durante 2024: Inegi

Querétaro, Qro. La actividad económica de la agricultura cayó 13% en el estado, durante 2024; dentro de las actividades primarias, fue la única que descendió anualmente, exponen los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ese comportamiento rompió la racha de crecimiento que logró en el 2023, cuando el sector agrícola creció 7.4%, después de haber hilado dos años con caídas: en el 2021 retrocedió 7.2% y en el 2022 el descenso fue de 2.3 por ciento.

La caída de 13% que presentó la agricultura en el 2024 es el descenso más fuerte desde 2011, cuando la misma actividad cayó 23 por ciento.

En contraste, la cría y la explotación de animales logró un crecimiento anual de 23% en el 2024, es el crecimiento más importante que ha registrado y, por tanto, supera la variación anual de 1.1% que presentó en el 2023.

También al interior del sector primario, el valor del aprovechamiento forestal, los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales avanzó 4.5% en el 2024; en este apartado, el crecimiento fue más moderado que el año previo, cuando avanzó 14.2 por ciento.

De esta manera, en conjunto las actividades primarias lograron un crecimiento anual de 13.3% en el 2024, impulsado principalmente por el sector pecuario que amortiguó la caída del sector agrícola. El aumento que presentaron las actividades primarias es el más elevado desde 2012 cuando crecieron en el orden del 14.9 por ciento.

Con este avance de dos dígitos, las actividades primarias de Querétaro lograron posicionarse como las terceras con mayor crecimiento durante el año anterior, la primera posición la obtuvo Zacatecas con 15.3% y la segunda, Yucatán con 14.4 por ciento.

El crecimiento del campo queretano superó el comportamiento nacional que presentó una variación anual de 0.4% en las actividades primarias. Al contrario, siete entidades reportaron una caída, las más significativas fueron las de Baja california (-15.3%), Quintana Roo (-14.4%) y Sonora (-7.7 por ciento).

Impacto de la sequía

La caída que tuvo la actividad agrícola en el 2024 coincide con uno de los periodos más fuertes de sequía; nada más en la primera quincena de junio de ese año, los 18 municipios del estado estaban en sequía excepcional que es el mayor grado de sequía (moderada, severa, extrema y excepcional), precisan los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ahora, tras la temporada de lluvia de este año, la entidad acumuló seis meses sin registro de sequía, entre junio y noviembre, detallan los reportes del el Monitor de Sequía de México, de la Conagua.