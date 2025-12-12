Torre BBVA obtiene reconocimiento internacional tras una década de su inauguración

La Torre BBVA México de la Ciudad de México fue distinguida con el “Award of Excellence” en la categoría “10 Year Award” otorgado por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), una de las organizaciones más influyentes en el ámbito de los rascacielos y la arquitectura urbana.

El galardón se entregó en la Conferencia Internacional CTBUH 2025, realizada en Toronto, Canadá, donde el rascacielos del Paseo de la Reforma reafirmó su lugar entre los íconos arquitectónicos contemporáneos a nivel global.

En la edición 2025, la Torre BBVA compartió reconocimiento con referentes internacionales como Shanghai Tower (China), Sky Habitat (Singapur) y el Grogan Dove Federal Office Building (Estados Unidos).

Esta distinción se suma a una lista histórica de edificios galardonados en años previos, entre los que destacan One World Trade Center (Nueva York), Burj Khalifa (Dubái) y The Gherkin (Londres).

Diez años de operación

El “10 Year Award” celebra a edificaciones que, una década después de su inauguración, mantienen una excelencia comprobable en diseño, funcionalidad, eficiencia ambiental y contribución al entorno urbano.

La Torre BBVA —inaugurada en 2015 tras la colaboración entre LEGORRETA y RSHP— cumple con estos criterios al consolidarse como un referente de la arquitectura mexicana contemporánea.

De acuerdo con Rafael Agenjo Rodríguez, director de Proyectos Inmobiliarios de BBVA México, la clave detrás de este reconocimiento reside en la sinergia entre los despachos involucrados.

“El proyecto trasciende lo funcional para erigirse como un nuevo referente del urbanismo vertical, proyectando a la Ciudad de México como epicentro de construcciones de altura que integran diseño icónico, ingeniería sísmica de vanguardia y una respuesta armónica al entorno urbano”, comentó.

Desde su apertura, el edificio ha conservado su certificación LEED Platinum, ha incorporado sistemas de captación de agua y jardines elevados para reducir su huella ambiental y ha comprobado su resistencia estructural frente a sismos reales, gracias a una ingeniería antisísmica avanzada.

Su visión de sostenibilidad social se manifiesta también en espacios diseñados para promover el bienestar integral, con iluminación natural, ventilación eficiente y una conexión visual con el entorno.

Enfoque en la identidad

Para Víctor Legorreta, socio y director general de LEGORRETA, la Torre BBVA representa una muestra de cómo la arquitectura mexicana puede competir a escala internacional sin perder identidad.

“Diez años después de su inauguración es aún más gratificante ver cómo los habitantes de esta ciudad han hecho suya la Torre: la gente se siente orgullosa de ella y se percibe como parte de la vida cotidiana de la ciudad”, añadió.

Por su parte, Georgina Robledo, directora asociada de la firma, apuntó que la visión de RSHP se centró en lograr un edificio conectado con su contexto urbano e histórico.

“El objetivo era que la Torre se sintiera arraigada en el lugar para honrar el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Una década después, ver cómo el edificio ha apoyado el bienestar de sus usuarios, ha respondido a verdaderos desafíos sísmicos y se ha convertido en parte de la vida cotidiana en el Paseo de la Reforma me llena de un enorme orgullo”, dijo.

Con este reconocimiento, la Torre BBVA reafirma su posición en el skyline de la Ciudad de México y como un caso destacado de arquitectura contemporánea sostenible a lo largo del tiempo.