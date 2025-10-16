Crecen activos de fondos de inversión 17.97% anual, se acercan a los 5 billones de pesos

La industria de fondos de inversión en México mantienen un robusto dinamismo durante el año, tanto en los activos administrados como en el número de clientes.

Al cierre de septiembre de 2025, los activos de fondos de inversión obtuvieron una ganancia anual de 17.97% para ubicarse en los 4.841 billones de pesos, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.

Asimismo, en su comparación mensual, las 29 Operadoras autorizadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) registraron en conjunto un crecimiento de 1.46 por ciento.

Actualmente el número de fondos inversión disponibles para los inversionistas mexicanos son 631, de los cuales el 75% están invertidos en instrumentos de deuda.

Finalmente, la gestora más grande del país es BBVA con 1.176 billones de pesos en activos distribuidos entre sus 57 fondos de inversión, le sigue BlackRock y Santander Asset Management.