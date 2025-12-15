Peso mexicano extiende su avance contra el dólar; cierra en niveles no vistos en 17 meses

El peso mexicano se apreció ante el dólar en la sesión de este lunes. La divisa local avanzó a niveles por debajo de 18 unidades, no vistos desde julio del año pasado, con un movimiento que aprovechó la debilidad del billete verde en espera de cifras clave en Estados Unidos.

El tipo de cambio cerró esta sesión en 17.9812 unidades, con el dato oficial del Banco de México (Banxico). Frente a las 18.0050 unidades, con el del precio de referencia de LSEG del viernes (sin dato oficial por feriado), dejó un avance de 2.38 centavos o 0.13 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.0378 unidades y un nivel mínimo de 17.9696. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, descendía 0.09% a 98.31 puntos.

"Hoy, el peso mexicano fue favorecido por el retroceso del dólar estadounidense, así como por una resolución de las tensiones entre México y Estados Unidos, gracias al acuerdo que acaba con una disputa por agua", afirmaron analistas de Monex Grupo Financiero en una nota.

Analistas de Kapital Grupo Financiero observan que la cotización se encuentra ya en niveles de sobreventa, pero con posibilidades todavía de profundizar a un objetivo en 17.85 pesos. Vieron también probabilidades de regresiones técnicas con objetivos en 18.05 y 18.15 por dólar.

Semana de información relevante

El mercado aguarda la publicación de cifras clave sobre el mercado laboral y de la inflación en Estados Unidos esta semana. Los reportes ayudarán a anticipar la trayectoria que seguirán las tasas en el primer trimestre tras el recorte que hizo el miércoles la Reserva Federal.

En el aspecto local, la semana estará marcada por algunos datos económicos relevantes, pero sobre todo por la última decisión de este año del Banco de México. Se espera ampliamente un décimo segundo recorte a la tasa, en medio de señales de debilidad para el crecimiento.

El Banxico publicó por lo pronto los resultados de su encuesta a especialistas del sector privado, quienes bajaron ligeramente la expectativa de crecimiento económico de México de este año a 0.39% desde 0.40%; también ajustaron la de la inflación a 3.75% desde 3.74 por ciento.

Además, los especialistas consultados por el banco central mantuvieron su expectativa de que la tasa de fondeo interbancario culmine este año en 7%, según la mediana de las proyecciones de 41 grupos de análisis locales y de otros países recibidas entre los días 3 y 8 de diciembre.