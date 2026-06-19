Albania acusa a 27 personas por protestar contra proyecto hotelero vinculado a la familia Trump

La policía albanesa acusó el viernes a otros 27 manifestantes por delitos contra el orden público, tras protestas nocturnas contra un proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde finales de mayo, miles de manifestantes se han congregado para oponerse a la construcción de un hotel de lujo, vinculado a la hija de Trump, Ivanka, y a su esposo, Jared Kushner, previsto en una reserva natural de la costa de esta nación balcánica.

Se esperaba que la gente volviera a reunirse el viernes por la noche, ya que los manifestantes se comprometieron a seguir concentrándose hasta que se cumplan sus demandas, entre ellas la cancelación del proyecto.

Antes de la protesta del viernes, la policía afirmó en un comunicado que 27 personas habían sido acusadas de "dirigir" a los manifestantes a través de las carreteras y alejarlos de las rutas preaprobadas durante una marcha nocturna en la capital.

Se les acusó de "acciones que socavan el orden y la seguridad públicos", según la policía.

Esto siguió a una acción policial similar a principios de esta semana, cuando 35 personas fueron imputadas por supuestamente bloquear una autopista durante las protestas del fin de semana.

La oleada de manifestaciones se desencadenó después de que aparecieran cercas de alambre de espino y excavadoras en una tranquila playa de la zona costera de Zvernec, a unos 100 kilómetros al suroeste de la capital, Tirana.

Los enfrentamientos entre manifestantes locales y agentes de seguridad privada en el lugar del futuro hotel provocaron indignación y atrajeron a grandes multitudes a las marchas.

La oposición al proyecto se ha convertido en una expresión más de de las frustraciones por la corrupción percibida, y las demandas incluyen ahora la dimisión del primer ministro Edi Rama.

El complejo turístico respaldado por Kushner, junto con otro desarrollo en la cercana isla de Sazan, está previsto en las inmediaciones de una importante zona de reproducción de aves migratorias, entre ellas cientos de flamencos.