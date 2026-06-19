Chevrolet Cheyenne y Silverado 2027: nueva generación con motores V8 como principal  atributo

La Chevrolet Cheyenne y Silverado 2027 estrena una nueva generación que va a contracorriente: mientras otras marcas apuestan por el downsizing, esta pick-up full size llega con una nueva familia de motores V8. Te contamos todo lo que sabemos de la sexta generación.

Presentación oficial de la Chevrolet Silverado 2027

El segmento de las pick-up full size es uno de los más reñidos y populares de Norteamérica. Por eso, cada vez que una de las tres grandes marcas estadounidenses presenta una nueva generación, lo hace con cambios profundos para buscar convertirse en el referente. Así llega la sexta generación de la Chevrolet Silverado, llamada también Cheyenne en sus versiones más lujosas en México.

Los nuevos motores V8, el atributo principal

2027 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 White Sands. ExteriorChevrolet

La Chevrolet Silverado 2027 ofrecerá una amplia gama de motores: desde un cuatro cilindros turbo de 2.7 litros mejorado, hasta el icónico turbodiésel Duramax de 3.0 litros. Pero los grandes protagonistas son los nuevos motores V8 de 5.7 y 6.6 litros.

Chevrolet aún no revela las cifras completas de desempeño, aunque del bloque más grande se espera que supere con comodidad los 425 hp que entregaba el V8 de 6.2 litros al que reemplaza. La marca asegura que estos motores serán los más potentes de su clase que están pensados para el trabajo exigente y el remolque de carga pesada. Además mencionan que se trabajó a fondo en su durabilidad para generar mayor confianza en los clientes.

Así queda la gama Silverado y Cheyenne 2027

En Estados Unidos toda la gama se comercializa como Silverado 1500. En México se divide en dos: Silverado para las variantes más accesibles y enfocadas al trabajo, y Cheyenne para las versiones más lujosas y de doble propósito.

2027 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck en Summit White. ExteriorChevrolet

En esta generación, la variante Work Truck será la de acceso, seguida de la Custom. La Silverado "a secas" toma el lugar de las versiones LT. De ahí en adelante entramos al territorio Cheyenne, con las versiones High Country, Trail Boss, Custom Trail Boss y la ZR2 como joya de la corona: orientada por completo a la recreación y con hardware específico para el off-road.

Interior más moderno y mayor carga digital

2027 Chevrolet Silverado 1500 High Country Enoki interior. InteriorChevrolet

Por dentro, la nueva generación estrena un diseño de cabina más moderno y mucho más tecnología. Toda la gama incluye un cuadro de instrumentos digital de 12.2 pulgadas y una pantalla central que va de 11.5 a 12.2 pulgadas según la variante.

También suma nuevas interfaces gráficas, head-up display proyectado en el parabrisas, espejo retrovisor digital, cargador inalámbrico para el celular, aire acondicionado automático, abundantes espacios de almacenamiento, opciones de audio premium y asientos con ajuste eléctrico, entre muchos otros elementos a lo largo de la gama.

Más seguridad y Super Cruise mejorado

2027 Chevrolet Silverado 1500 High Country in Black. ExteriorChevrolet

Chevrolet menciona mejoras en todos sus sistemas de seguridad, tanto pasivos como activos. Además, sigue actualizando el sistema Super Cruise de conducción semiautónoma, que ahora puede operar incluso mientras se arrastra un remolque, aunque solo está disponible en algunas carreteras de Estados Unidos, Canadá, China y Corea del Sur.

Con esta nueva generación, la Chevrolet Cheyenne y Silverado 2027 sigue cubriendo todas las necesidades de sus clientes: desde quienes las usan en flotillas y pequeños negocios, hasta quienes las buscan para la recreación.