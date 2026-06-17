Hacienda Tepozontitla: una escapada entre luciérnagas, historia y cocina tlaxcalteca

NANACAMILPA, Tlaxcala. Hay viajes que comienzan con una reservación y otros que empiezan cuando el bosque se ilumina. Hacienda Tepozontitla abre sus puertas como una propuesta para quienes buscan una escapada con historia, naturaleza, cocina local y experiencias que se viven mejor sin prisa.

La hacienda, fundada el 24 de mayo de 1894, conserva la memoria de una propiedad agrícola vinculada durante décadas a la producción de cebada, maíz y pulque. Hoy, ese pasado se convierte en escenario para una nueva forma de viajar: dormir en un espacio histórico, caminar entre árboles, escuchar leyendas locales y cerrar la noche con una cena iluminada por cientos de velas.

A una distancia aproximada de 90 minutos en carretera desde la Ciudad de México, la Hacienda se ubica en una de las zonas más reconocidas por el avistamiento de luciérnagas en México, por lo que busca convertirse en un punto de partida para descubrir Nanacamilpa desde una mirada más íntima y experiencial.

Escapada natural

La propuesta de hospedaje incluye un hotel boutique de cinco habitaciones, pensado para viajeros que buscan privacidad, descanso y contacto con el entorno. No se trata de un alojamiento masivo, sino de una estancia diseñada para escapadas románticas, aniversarios, fines de semana en pareja, celebraciones especiales o viajes de desconexión.

Uno de los espacios más emblemáticos es el Árbol de los Deseos, un árbol centenario donde los visitantes pueden escribir un sueño, una meta o un mensaje personal y colocarlo entre sus ramas. La experiencia suma iluminación especial y actividades que buscan conectar al viajero con la naturaleza y con el momento.

La hacienda también cuenta con áreas abiertas, jardines, zonas para convivencia y espacios para campamento, lo que amplía las posibilidades para quienes desean pasar más tiempo al aire libre.

Bosque nocturno

Durante el verano, el gran atractivo es el avistamiento de luciérnagas, uno de los espectáculos naturales más esperados en Tlaxcala. La experiencia permite observar el bosque desde otra perspectiva: en silencio, con respeto por el entorno y con la emoción de ver cómo la noche se enciende de manera natural.

La noche cae en Nanacamilpa entre silencio, estrellas y luciérnagas que iluminan el bosque como un espectáculo natural.Foto: Cortesía

A esta propuesta se suma "Noches de Leyenda", una actividad que recupera relatos tradicionales de Nanacamilpa y Tlaxcala. Las historias del Nahual, las brujas y las bolas de fuego cobran vida en un recorrido nocturno que mezcla tradición oral, misterio y paisaje.

Para los viajeros que prefieren la aventura, Hacienda Tepozontitla ofrece recorridos en vehículos 4x4 y RZR por rutas naturales. También contempla experiencias en globos aerostáticos, una forma distinta de mirar los campos, los árboles y la geografía de Nanacamilpa desde las alturas.

Recorridos en RZR permiten explorar los paisajes naturales de Hacienda Tepozontitla entre caminos rurales, aventura y vistas de Nanacamilpa.Foto: Cortesía

Cena memorable

La experiencia gastronómica es otro de los motivos para visitar la hacienda. El menú fue desarrollado por el chef Irad Santa Cruz, quien trabaja con ingredientes locales, recetas tlaxcaltecas y técnicas contemporáneas para acercar al visitante a la riqueza culinaria de la región.

La cocina de Tlaxcala tiene memoria, territorio y producto; en Hacienda Tepozontitla buscamos convertir esos elementos en una experiencia para el viajero", chef Irad Santa Cruz.

Entre las experiencias más buscadas destaca la Candlelight Dinner, una cena romántica rodeada por más de 800 velas. La propuesta está pensada para aniversarios, propuestas de matrimonio, celebraciones privadas o una noche especial en medio de la naturaleza.

Hacienda Tepozontitla también ofrece espacios para bodas destino, eventos sociales y reuniones corporativas, aprovechando sus jardines, áreas históricas y escenarios al aire libre.

Con esta apertura, Nanacamilpa suma una experiencia turística que invita a quedarse más tiempo, mirar el bosque con otros ojos y descubrir Tlaxcala desde sus sabores, relatos y paisajes.