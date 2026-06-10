Scotiabank y Fundación Barça impulsan bienestar y liderazgo juvenil en México

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de jóvenes mexicanos en situaciones vulnerables, Scotiabank y la Fundación FC Barcelona, en colaboración con la Fundación Don Bosco, presentaron una iniciativa dirigida al estado de Morelos enfocada en el bienestar de la comunidad.

Durante la presentación, Danilo de la Pava, directivo de Scotiabank explicó que como parte del programa se otorgarán becas sociodeportivas a más de 300 adolescentes de los centros educativos de la Fundación Don Bosco en Morelos.

Cabe señalar que a través de la metodología SportNet, impulsada por la institución financiera, el proyecto utiliza el deporte como una herramienta para fomentar valores, prevenir conductas antisociales y fortalecer la resiliencia comunitaria.

“A través de este programa se busca promover el desarrollo social de adolescentes entre 12 y 18 años en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temoac y la colonia Juan Morales combinando la actividad física cooperativa, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la formación de la cultura de paz y el fortalecimiento del vínculo con la escuela y la familia”, explicó el directivo.

Durante la presentación del proyecto se contó con la presencia de Marc Crosas, exfutbolista del FC Barcelona y embajador de la iniciativa, quien resaltó la importancia de fomentar el deporte entre la juventud mexicana. Destacó cómo estos espacios deportivos transforman vidas al ofrecer alternativas positivas frente a la violencia.

Cabe señalar que esta alianza forma parte de la estrategia global ScotiaRISE, la cual busca impulsar la educación y la cohesión social en México mediante inversiones filantrópicas de largo plazo.

ScotiaRISE

Manuel Silva director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank, agregó que México representa el segundo mercado más importante para la estrategia filantrópica del banco a nivel mundial. Sus contribuciones se dividen en tres ejes principales:

1. Pilares de inversión social. El banco enfoca sus esfuerzos en tres áreas fundamentales para generar un impacto duradero:

Educación: Promoviendo el bienestar académico y el aprendizaje.

Cohesión social: Fomentando la inclusión y el desarrollo comunitario.

Empleabilidad: Preparando a las personas para mejores oportunidades económicas

2. Alianzas Estratégicas. A través de una colaboración de más de una década con la Fundación FC Barcelona, Scotiabank impulsa el desarrollo de jóvenes en situaciones vulnerables como la presentada en Morelos.

3. Recuperación de espacios públicos. El banco cuenta con el programa Scotiabank Fútbol Club, dedicado al trabajo comunitario desde hace 13 años. Una de sus acciones más tangibles es la rehabilitación de campos de fútbol y áreas verdes. Se tiene como meta la rehabilitación de 10 canchas en colaboración con la iniciativa Blue Women Pink Men. Estos espacios, ubicados en lugares como Tlalnepantla, Monterrey, Guadalajara y la Alcaldía Álvaro Obregón, buscan ser centros de inclusión que permitan el desarrollo infantil y juvenil a través del deporte.