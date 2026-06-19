Cuba acusa al Parlamento Europeo de respaldar a EU para endurecer el bloqueo a la isla

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha criticado este viernes al Parlamento Europeo, que recientemente ha aprobado una resolución de condena a la "represión sistemática" perpetrada por el "régimen" de La Habana, por alinearse con el Gobierno de Estados Unidos para justificar el bloqueo energético sobre la isla.

"Fuerzas políticas de derecha en el Parlamento Europeo prefieren sumarse a la mendaz narrativa estadounidense diseñada para justificar el cerco energético, la guerra económica extrema y la amenaza militar del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba", ha lamentado en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que los países europeos han sucumbido así a "la injerencia" y las "presiones" por parte de Washington contra sus empresas y ciudadanos en vez de "invocar la soberanía, jurisdicción e intereses europeos".

"Esa omisión viola las propias leyes y regulaciones comunitarias y nacionales, en particular el Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, que protege contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país y las acciones basadas o derivadas de ella", ha dicho.

El titular de Exteriores cubano ha dicho que no está "sorprendido" por la postura del Parlamento Europeo, ya que ha guardado "silencio" y ha tenido "complicidad" frente al "genocidio israelí" cometido en la Franja de Gaza.

"Cuba seguirá apostando por la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea, mecanismo que permite abordar los temas de interés común y las diferencias, sobre bases de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo", ha zanjado.

La resolución --aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones-- alude a que "tras cinco décadas de régimen comunista" y ante la actual emergencia humanitaria, "el 89% de las familias vive en una situación de pobreza extrema". "Esto no es el resultado de ningún embargo externo, sino la consecuencia directa del propio modelo y los fallos del régimen", apunta.

Así, detalla que a finales del mes de mayo, Cuba "tenía recluidos a un número récord de 1.281 presos políticos, entre ellos menores de edad". "Denunciamos la represión brutal e implacable como el único mecanismo que mantiene vivo al régimen", dice.

Por ello, a falta de pasos claros hacia una "transición democrática a corto plazo", plantea que la UE también "debería suspender el acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación", afirmaron los eurodiputados, que consideran que "la única manera de salir de la penuria, la pobreza y el aislamiento que sufre el pueblo cubano es llevar a cabo profundos cambios económicos y políticos".