AVA Resort Cancún impulsa la hospitalidad consciente reduciendo su impacto ambiental

Reducir su impacto ambiental sin comprometer el confort, es el objetivo de AVA Resort Cancún quien desde su apertura en 2024 apuesta por la sustentabilidad y una operación responsable en el Caribe mexicano.

Su diseño, infraestructura y experiencia del huésped en el resort se alinean con una visión ambiental clara. Ya que cuentan con la microred solar más grande de América del Norte, capaz de cubrir cerca del 40% del consumo energético mediante más de 3,550 paneles solares.

También destaca por su iluminación exterior con energía solar e interiores con iluminación LED de alta eficiencia, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y a una operación más eficiente.

Agua

Asimismo AVA cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que permite reutilizar hasta el 95% del agua tratada para riego, fortaleciendo su estrategia de uso responsable del agua en hoteles.

Dentro de esta visión destaca AVA Bay, una laguna sustentable de 11,300 m2 desarrollada con tecnología de Crystal Lagoons, que permite disfrutar de actividades como kayak y paddleboard en aguas cristalinas durante todo el año.

Esta innovación consume hasta 50 veces menos energía y 100 veces menos químicos que una piscina tradicional, posicionándose como una alternativa en tecnología sustentable en turismo.

El compromiso ambiental de AVA se extiende a través de la Fundación RCD Hotels, con iniciativas de impacto social y sustentabilidad en las comunidades locales. Este programa impulsa el empoderamiento comunitario, el desarrollo económico local y la gestión responsable de residuos, fortaleciendo el vínculo entre turismo, comunidad y sostenibilidad.