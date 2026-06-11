Houston convierte el Mundial 2026 en una experiencia turística global

El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse en Houston. No en la cancha, sino en la planeación turística, urbana y operativa de una ciudad que recibirá siete partidos y que busca transformar el flujo de aficionados en una derrama de mayor alcance para hoteles, restaurantes, comercios, museos, transporte y entretenimiento.

La primera gran cita será el 14 de junio, cuando Alemania enfrente a Curazao. Ese partido marcará el arranque de la fiesta futbolística en Houston; sin embargo, detrás de ese calendario hay una operación que lleva años en marcha.

El 14 de junio, con el partido Alemania vs. Curazao, empezará la emoción de la fiesta futbolística en Houston; sin embargo, la labor para que eso sea posible se intensificó hace dos años, cuando Chris Canetti integró un equipo de 30 personas responsable de cada detalle", dijo Carla Gómez, Public Relations & Communications de FIFA World Cup 26 Houston Host City Committee.

Jorge Franz, Senior Vice President, Tourism and Industry Relations de Houston First Corporation, en entrevista con El Economista, dijo que el equipo trabaja en la experiencia completa: seguridad, movilidad, operación del estadio, convivencia en las calles, Fan Fest y atención a visitantes. La meta es que el aficionado no sólo llegue al partido, sino que encuentre una ciudad preparada para recibirlo antes, durante y después del encuentro.

Jorge Franz y Carla Gómez detallaron la estrategia turística, operativa y de comunicación con la que Houston se prepara para recibir el Mundial 2026.Foto: Patricia Ortega

México en la mira

Houston parte con una ventaja estratégica: su relación con México. En 2024, la ciudad recibió 1.9 millones de visitantes mexicanos, equivalentes a 63% de todo su turismo internacional. Ese mercado generó una derrama económica superior a 511 millones de dólares, dijo Jorge Franz.

El directivo explicó que para Houston, México no es un mercado emergente, sino una relación histórica. Desde hace décadas, los viajeros mexicanos visitan Houston por compras, atención médica, espectáculos, deportes profesionales, gastronomía y conectividad aérea. Ahora, el Mundial se suma como una nueva razón para viajar.

Sin nuestros amigos y visitantes de México, Houston no sería la misma ciudad. México es nuestro mercado número uno, pero por muchísimo", afirmó Jorge Franz, Senior Vice President, Tourism and Industry Relations de Houston First Corporation.

El calendario también puede jugar a favor del destino. Varios partidos están programados al mediodía, lo que abre espacio para que los visitantes consuman actividades vespertinas y nocturnas. En términos turísticos, eso significa más oportunidades para restaurantes, bares, museos, centros comerciales y recorridos urbanos.

Consideró que Houston busca que el boleto al estadio sea apenas el punto de entrada. El objetivo es que el viajero extienda su estancia, recorra otros barrios y encuentre motivos para volver después del torneo.

El logo de FIFA World Cup 26 en Houston anticipa la agenda mundialista de una ciudad que combinará futbol, turismo y experiencias urbanas.Foto: Patricia Ortega

Ciudad mundialista

La movilidad será una de las piezas centrales. Jorge Franz destacó el papel del tren ligero, que conecta zonas clave para los visitantes: el estadio, el centro médico, el Distrito de Museos y el downtown. También permite llegar a la zona donde se desarrollará el Fan Fest, en EaDo, un vecindario cercano al centro con raíces mexicanas y una transformación urbana acelerada.

La apuesta es práctica: que el visitante pueda hospedarse cerca de alguna estación, desplazarse al estadio y moverse por la ciudad sin depender necesariamente de un automóvil. Para una sede mundialista, la facilidad de traslado puede ser tan relevante como la oferta turística.

El Fan Fest será otro punto de concentración. La propuesta es abrir un espacio gratuito para vivir el ambiente del torneo, incluso para quienes no tengan boleto. Ahí, la ciudad buscará extender la experiencia futbolística a familias, turistas y residentes.

Houston busca promover zonas como Main Street Promenade, donde los visitantes pueden encontrar restaurantes, bares y vida nocturna. La tarifa del tren ligero, de 1.25 dólares, aparece como un elemento de accesibilidad para moverse entre zonas de interés.

El diseño de la experiencia apunta a un turista que llega por el futbol, pero que puede quedarse por la ciudad.

Más allá del estadio

Franz dijo que la oferta de Houston tiene un activo difícil de replicar: Space Center Houston, centro de visitantes oficial del NASA Johnson Space Center. Ahí se puede conocer el histórico Mission Control, recorrer espacios vinculados al entrenamiento de astronautas y ver Rocket Park, donde se exhibe un cohete Saturn V de tamaño real.

Space Center Houston, centro oficial de visitantes del NASA Johnson Space Center.Foto: Patricia Ortega

Para familias y viajeros internacionales, este atractivo permite diferenciar a Houston de otras sedes mundialistas. La ciudad no sólo ofrece futbol; también ofrece ciencia, historia espacial y una narrativa ligada a la innovación.

A esa ruta se suman el Distrito de Museos, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de los Niños y el Museo de Bellas Artes. La oferta permite construir itinerarios para quienes viajan en familia, en pareja o con grupos de aficionados.

El Museo de Ciencias Naturales de Houston ofrece experiencias para toda la familia, con exhibiciones que conectan ciencia, historia natural y turismo cultural.Foto: Patricia Ortega

La gastronomía completa la ecuación. Houston se presenta como una de las ciudades más diversas de Estados Unidos, con comunidades de distintas regiones del mundo y más de 145 idiomas hablados. Esa diversidad se refleja en una cocina que va del barbecue y el Tex-Mex a propuestas vietnamitas, indias, paquistaníes, francesas y latinoamericanas.

Explica que la llegada de la Guía Michelin fortaleció ese posicionamiento y colocó a Houston en el mapa gastronómico internacional. Más de 30 restaurantes de Houston han sido distinguidos de alguna manera por la guía, lo que coloca a la ciudad en una conversación gastronómica de mayor proyección internacional.

El chef del restaurante MAD muestra una de las propuestas gastronómicas que refuerzan a Houston como destino culinario rumbo al Mundial 2026.Foto: Patricia Ortega

Franz insistió que para Houston, el Mundial será una plataforma de exposición global. "Los partidos atraerán a los aficionados, pero la oportunidad de negocio estará en lo que ocurra alrededor: noches de hotel, consumo en restaurantes, traslados, compras, museos, experiencias familiares y recorridos urbanos”.

"En Houston, queremos que el visitante llegue por Alemania, Portugal, Países Bajos o cualquier selección en competencia, pero que se vaya hablando de Houston. Ese será el verdadero marcador turístico del Mundial 2026", concluyó Jorge Franz.