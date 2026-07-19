Argentina en la final del Mundial 2026: 7 experiencias para descubrir

La final entre España y Argentina del Mundial 2026 se disputa este 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Más allá del resultado, el encuentro vuelve a colocar bajo los reflectores a un país que se recorre como una sucesión de mundos: capitales culturales, selvas, viñedos, montañas, lagos y campos de hielo.

Para un primer viaje, estas siete paradas permiten comprender por qué Argentina no se visita una sola vez. Cada región tiene un ritmo propio y obliga a mirar el mapa con tiempo.

Buenos Aires, una ciudad para caminar y quedarse

El Obelisco ilumina la noche de Buenos Aires, punto de encuentro sobre la avenida 9 de Julio y uno de los símbolos más reconocidos de Argentina.Foto: Patricia Ortega

El viaje puede comenzar en la Plaza de Mayo y continuar por el Teatro Colón, el Obelisco y la avenida Corrientes. Sin embargo, Buenos Aires se revela mejor en sus barrios: San Telmo conserva mercados y tango; La Boca conecta arte popular con tradición futbolera; Recoleta suma museos y arquitectura, y Palermo concentra parques, restaurantes y diseño. Entre cafés, librerías, pizzerías y parrillas, la capital convierte cada jornada en una ruta distinta.

Cataratas del Iguazú, frente a la fuerza del agua

Las Cataratas del Iguazú despliegan su fuerza entre la selva misionera, con pasarelas que acercan al viajero a uno de los paisajes más impactantes de Argentina.Foto: Pexels. Sofía Linares

En Misiones, el Parque Nacional Iguazú protege una porción de selva subtropical y uno de los paisajes naturales más reconocidos del continente. Las pasarelas superiores e inferiores permiten aproximarse a los saltos desde distintos niveles, mientras la Garganta del Diablo concentra la experiencia más intensa. No es sólo una visita panorámica: el sonido, la humedad y el movimiento del agua transforman el recorrido.

Mendoza, la mesa frente a los Andes

Las rutas de Mendoza avanzan entre paisajes áridos y la cordillera de los Andes, antesala de viñedos, bodegas y experiencias de montaña en Argentina.Foto: Pexels. Lucas Porras.

Mendoza propone otro ritmo. Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco articulan una ruta de bodegas, viñedos y restaurantes con la cordillera como fondo. El malbec funciona como carta de presentación, pero la región también ofrece blancos, espumosos y otras variedades. El viaje puede ampliarse hacia Potrerillos, Uspallata y el entorno del Aconcagua.

Bariloche, lagos que cambian con la luz

Bariloche despliega lagos, bosques y montañas desde sus miradores, una panorámica que resume la riqueza natural de la Patagonia argentina y atrae visitantes todo el año.Foto: Pexels. LUCAS_GRAMATICA

San Carlos de Bariloche es una de las puertas de entrada a la Patagonia. El Circuito Chico, el lago Nahuel Huapi y el cerro Campanario reúnen bosques, miradores y caminos junto al agua. En invierno, la nieve domina la agenda; durante los meses templados, el senderismo y la navegación permiten descubrir otra dimensión del paisaje.

El Calafate, un encuentro con el hielo

El glaciar Perito Moreno, cerca de El Calafate, domina el paisaje del Parque Nacional Los Glaciares y revela la escala natural de la Patagonia argentina.Foto: Pexels. Luciano Correa

Desde El Calafate se llega al glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Las pasarelas permiten observar sus paredes de hielo, mientras las navegaciones recorren el lago Argentino. La experiencia cambia a cada momento: el viento, la luz y los desprendimientos recuerdan que el glaciar está en movimiento.

Quebrada de Humahuaca, camino de culturas

La Quebrada de Humahuaca combina montañas de tonos ocres, pueblos andinos y valles verdes, un paisaje cultural que preserva siglos de historia en Jujuy, Argentina.Foto: Pexels. Héctor Pérez.

En Jujuy, la Quebrada de Humahuaca atraviesa un valle montañoso utilizado durante miles de años como corredor cultural. Purmamarca, Tilcara y Humahuaca conectan mercados, iglesias, vestigios arqueológicos y paisajes minerales. El cerro de los Siete Colores es la postal inicial, pero la cocina regional, las comunidades y la historia amplían el viaje.

Ushuaia, donde el mapa parece terminar

Ushuaia se extiende entre el canal Beagle y montañas nevadas, una ciudad austral que conecta naturaleza, navegación e historia en el extremo sur de Argentina.Foto: Pexels. Cecilia Risiglione.

Ushuaia se abre entre montañas y el canal Beagle. Desde la ciudad parten navegaciones, recorridos por el Parque Nacional Tierra del Fuego y viajes en el Tren del Fin del Mundo. Su puerto también es punto de salida hacia la Antártida. Llegar hasta aquí produce una sensación difícil de repetir: la de haber recorrido un país hasta su límite austral.

Una pareja baila tango con la camiseta argentina en una calle de Buenos Aires, donde el futbol y esta expresión cultural forman parte de la identidad porteña.Foto: Pexels. Fabrizio Velez.

Argentina exige distancias, vuelos internos y decisiones. También recompensa al viajero con contrastes poco comunes. La final del Mundial 2026 puede encender la curiosidad: Buenos Aires, Iguazú, Mendoza, Bariloche, El Calafate, Jujuy y Ushuaia ofrecen las razones para convertir esa emoción en una ruta.