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Argentina en la final del Mundial 2026: 7 experiencias para descubrir
La final España-Argentina del Mundial 2026 dirige la mirada hacia un territorio de contrastes. Buenos Aires encabeza siete destinos capaces de convertir la emoción del futbol en el próximo gran viaje internacional.
La final entre España y Argentina del Mundial 2026 se disputa este 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Más allá del resultado, el encuentro vuelve a colocar bajo los reflectores a un país que se recorre como una sucesión de mundos: capitales culturales, selvas, viñedos, montañas, lagos y campos de hielo.
Para un primer viaje, estas siete paradas permiten comprender por qué Argentina no se visita una sola vez. Cada región tiene un ritmo propio y obliga a mirar el mapa con tiempo.
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Buenos Aires, una ciudad para caminar y quedarse
El viaje puede comenzar en la Plaza de Mayo y continuar por el Teatro Colón, el Obelisco y la avenida Corrientes. Sin embargo, Buenos Aires se revela mejor en sus barrios: San Telmo conserva mercados y tango; La Boca conecta arte popular con tradición futbolera; Recoleta suma museos y arquitectura, y Palermo concentra parques, restaurantes y diseño. Entre cafés, librerías, pizzerías y parrillas, la capital convierte cada jornada en una ruta distinta.
Cataratas del Iguazú, frente a la fuerza del agua
En Misiones, el Parque Nacional Iguazú protege una porción de selva subtropical y uno de los paisajes naturales más reconocidos del continente. Las pasarelas superiores e inferiores permiten aproximarse a los saltos desde distintos niveles, mientras la Garganta del Diablo concentra la experiencia más intensa. No es sólo una visita panorámica: el sonido, la humedad y el movimiento del agua transforman el recorrido.
Mendoza, la mesa frente a los Andes
Mendoza propone otro ritmo. Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco articulan una ruta de bodegas, viñedos y restaurantes con la cordillera como fondo. El malbec funciona como carta de presentación, pero la región también ofrece blancos, espumosos y otras variedades. El viaje puede ampliarse hacia Potrerillos, Uspallata y el entorno del Aconcagua.
Bariloche, lagos que cambian con la luz
San Carlos de Bariloche es una de las puertas de entrada a la Patagonia. El Circuito Chico, el lago Nahuel Huapi y el cerro Campanario reúnen bosques, miradores y caminos junto al agua. En invierno, la nieve domina la agenda; durante los meses templados, el senderismo y la navegación permiten descubrir otra dimensión del paisaje.
El Calafate, un encuentro con el hielo
Desde El Calafate se llega al glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Las pasarelas permiten observar sus paredes de hielo, mientras las navegaciones recorren el lago Argentino. La experiencia cambia a cada momento: el viento, la luz y los desprendimientos recuerdan que el glaciar está en movimiento.
Quebrada de Humahuaca, camino de culturas
En Jujuy, la Quebrada de Humahuaca atraviesa un valle montañoso utilizado durante miles de años como corredor cultural. Purmamarca, Tilcara y Humahuaca conectan mercados, iglesias, vestigios arqueológicos y paisajes minerales. El cerro de los Siete Colores es la postal inicial, pero la cocina regional, las comunidades y la historia amplían el viaje.
Ushuaia, donde el mapa parece terminar
Ushuaia se abre entre montañas y el canal Beagle. Desde la ciudad parten navegaciones, recorridos por el Parque Nacional Tierra del Fuego y viajes en el Tren del Fin del Mundo. Su puerto también es punto de salida hacia la Antártida. Llegar hasta aquí produce una sensación difícil de repetir: la de haber recorrido un país hasta su límite austral.
Argentina exige distancias, vuelos internos y decisiones. También recompensa al viajero con contrastes poco comunes. La final del Mundial 2026 puede encender la curiosidad: Buenos Aires, Iguazú, Mendoza, Bariloche, El Calafate, Jujuy y Ushuaia ofrecen las razones para convertir esa emoción en una ruta.