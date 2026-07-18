Tabla de Goleadores del Mundial 2026: así marcha el Top 10 tras el récord histórico de Mbappé

Kylian Mbappé llegará a la última jornada del Mundial 2026 como líder de la Tabla de Goleadores y con un nuevo récord en su carrera. El delantero francés se convirtió este sábado en el máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo al alcanzar 22 goles, con lo que superó los 21 del argentino Lionel Messi.

La marca llegó durante el partido por el tercer lugar ante Inglaterra, disputado en Miami, donde Mbappé firmó un doblete. Con esas anotaciones también dio un paso importante en la carrera por la Bota de Oro de la presente edición, al llegar a 10 goles, dos más que Messi antes de la final frente a España.

Aunque Francia ya concluyó su participación, el atacante del Real Madrid mantiene el liderato de la clasificación de goleadores. Messi, quien suma ocho tantos, todavía tiene una oportunidad de alcanzarlo o incluso superarlo en la final del domingo, dependiendo de su actuación frente a la selección española.Así va la Tabla de Goleadores del Mundial 2026

Con base en las estadísticas oficiales de la FIFA, el Top 10 de goleadores del torneo queda de la siguiente manera, considerando la actualización tras el partido por el tercer lugar:

Posición Jugador Selección Goles 1 Kylian Mbappé Francia 10 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Erling Haaland Noruega 7 4 Jude Bellingham Inglaterra 6 5 Harry Kane Inglaterra 6 6 Ousmane Dembélé Francia 5 7 Mikel Oyarzabal España 5 8 Ismaïla Sarr Senegal 4 9 Julián Quiñones México 4 10 Vinícius Júnior Brasil 4

Messi aún mantiene opciones de quedarse con la Bota de Oro

La pelea por el premio al máximo goleador del Mundial aún no está completamente definida.

Mbappé ya no volverá a jugar, por lo que cerró el torneo con 10 anotaciones. En cambio, Messi todavía disputará la final con Argentina, por lo que mantiene posibilidades matemáticas de igualar o superar esa cifra.

En caso de empate en goles, el reglamento de la FIFA contempla como criterios de desempate las asistencias y, posteriormente, la menor cantidad de minutos disputados.

Lionel Messi, futbolista argentino.Reuters

Mundial 2030 ya comienza a generar disputa

Mientras el Mundial 2026 se prepara para conocer a su campeón, la organización de la edición de 2030 ya comienza a generar competencia entre los países anfitriones.

España y Marruecos buscan albergar la final del torneo, que también organizará Portugal. El país africano impulsa la candidatura del nuevo estadio Hassan II, en Casablanca, proyectado para recibir a 115,000 espectadores, mientras que España apuesta por el Santiago Bernabéu o el renovado Camp Nou como sedes del partido por el título.

Hasta ahora, la FIFA no ha definido dónde se disputará la final del Mundial 2030 y la decisión deberá tomarse en conjunto con los tres países organizadores.