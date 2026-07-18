Por cancelación de vuelos, Sheinbaum viaja en aeronave de Sedena a la final del Mundial 2026 en Nueva York

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará la noche de este sábado a Nueva York a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que su vuelo comercial fuera cancelado debido a las condiciones meteorológicas, informó el Gobierno de México.

A través de sus redes sociales, el gobierno federal explicó que la mandataria mantuvo su viaje para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump", informó.

La administración federal añadió que al encuentro también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que los tres jefes de Estado representarán a las naciones anfitrionas del Mundial 2026. Asimismo, indicó que el regreso de la presidenta mexicana está previsto para la noche del domingo 19 de julio.

Sheinbaum: asistencia, muestra de buena coordinación entre los tres países

Horas antes de emprender el viaje, Sheinbaum reiteró que decidió aceptar la invitación de Trump porque considera que su presencia en la final representa una muestra de la buena coordinación que existe entre México, Estados Unidos y Canadá.

En un video difundido en redes sociales, la mandataria sostuvo que es importante que los tres países organizadores del Mundial estén representados en la ceremonia de clausura.

"Es una muestra de que hay buena coordinación", afirmó al referirse a la reunión que sostendrán los líderes de Norteamérica durante la final del torneo.

La presidenta recordó que recibió una invitación directa del mandatario estadounidense y destacó que también acudirá el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Viaje ocurre en medio de la revisión del T-MEC

La visita se produce en un momento relevante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ya que ambos gobiernos reanudarán la próxima semana las negociaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La tercera ronda de conversaciones iniciará el martes en la Ciudad de México con la participación del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien sostendrá una reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional para evaluar los avances de la revisión del acuerdo.

Entre los temas previstos en la agenda figuran el comercio de acero, la industria automotriz, la agricultura y los sistemas de pago electrónico, además de otros asuntos de la relación bilateral.

Participará en la ceremonia de clausura

De acuerdo con el oficio enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión, la presidenta viajó en representación de México para asistir a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 y participar en la ceremonia de clausura junto con Donald Trump, Mark Carney y otros jefes de Estado y de Gobierno.

El documento precisa que la invitación fue realizada por la FIFA y por el presidente del país sede, y establece que, una vez concluida la visita, el Ejecutivo federal deberá presentar un informe sobre los resultados y acuerdos alcanzados, conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Constitución.

Será el segundo encuentro presencial con Trump

Aunque Sheinbaum y Trump han sostenido diversas conversaciones telefónicas desde el inicio de sus respectivos gobiernos, la final del Mundial marcará apenas su segundo encuentro cara a cara.

La primera ocasión en que coincidieron fue en diciembre de 2025, durante el sorteo oficial de la Copa Mundial 2026 celebrado en Washington, D.C., por lo que la ceremonia de clausura del torneo será también un nuevo espacio de encuentro entre los mandatarios de los tres países que organizaron la justa mundialista.