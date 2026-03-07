Día de la Mujer: atención, acompañamiento y autonomía femenina

El Día Internacional de la Mujer suele llenar la agenda pública de mensajes sobre igualdad, derechos y empoderamiento. Pero fuera de los discursos, millones de mujeres en México siguen enfrentando violencia, soledad emocional, dependencia económica y falta de redes de apoyo.

En ese terreno, donde la conmemoración exige utilidad, se inserta la alianza entre Aerie y Fundación Origen, una organización que ha construido durante más de 25 años un modelo de atención para mujeres en situación de vulnerabilidad. La apuesta no gira en torno a una narrativa aspiracional, sino a una intervención concreta: escuchar, orientar, acompañar y abrir rutas para que más mujeres recuperen autonomía.

En entrevista con El Economista, Jessica Carranza Lacroix, directora general de Fundación Origen, sostiene que uno de los principales cambios en estos años ha sido la transformación de las problemáticas que viven las mujeres. Antes, explica, gran parte de la conversación se concentraba en la violencia familiar. "Hoy el mapa es más amplio: violencia digital, violencia sexual, violencia económica, violencia en el noviazgo, depresión, ansiedad y desgaste emocional".

Ese cambio de contexto obligó también a rediseñar las respuestas. Por eso, uno de los programas más relevantes de la organización, la Línea de Ayuda Origen, amplió su alcance hasta convertirse en un servicio de atención integral disponible 24 horas al día, los siete días de la semana.

La violencia de género cambió de forma, pero no de gravedad. Hoy también pasa por la pantalla, por la ansiedad y por la falta de redes de apoyo", Jessica Carranza, directora general de Fundación Origen.

A través del 800 015 16 17 y del WhatsApp 55 4034 9166, la fundación brinda orientación psicológica, legal, médica y nutrimental con un principio que Carranza subraya: la atención sigue siendo humana. En un entorno saturado de automatización, la organización apuesta por el contacto con especialistas que escuchen, orienten y den seguimiento.

La relevancia de este servicio no es menor. En palabras de la directiva, muchas personas necesitan primero un espacio seguro para hablar sin miedo al juicio. Ese primer contacto puede ser decisivo para detectar violencia, atender una crisis emocional o comenzar un proceso de recuperación.

Modelo de atención

La lógica de Fundación Origen parte de una idea sencilla, pero contundente: la vulnerabilidad no se rompe desde un solo frente. Por eso, además de la atención inmediata, la organización trabaja con un modelo que integra desarrollo humano, salud integral y fortalecimiento económico.

La intención es que la mujer no solo resuelva una urgencia, sino que también construya condiciones más estables para su bienestar. Eso implica trabajar autoestima, autonomía, salud emocional, prevención, capacitación y generación de ingresos", dijo Carranza.

Explica que en sus centros comunitarios, la fundación impulsa talleres y programas de formación en oficios, emprendimiento, educación financiera, salud preventiva y acompañamiento emocional. También desarrolla proyectos productivos con comunidades artesanas y rurales, en esquemas que buscan fortalecer economías locales y ampliar oportunidades.

De acuerdo con la organización, este trabajo ha permitido atender a más de 2.5 millones de personas, una cifra que dimensiona tanto el alcance de la institución como la demanda persistente de apoyo para mujeres y familias en México.

Vincular marca y acción social

En el marco del 8M, Carranza considera que el papel de las marcas debe medirse no solo por su capacidad para visibilizar una causa, sino por su disposición a involucrarse en soluciones con continuidad.

En ese punto ubica a Aerie, marca que respalda a Fundación Origen y que, desde su perspectiva, conecta con una visión de mujer libre de estigmas, juicios y moldes impuestos. La colaboración, explica, ayuda a amplificar servicios, acercar información útil y fortalecer una red de apoyo con mayor alcance.

"La alianza también refleja un cambio de fondo en la conversación sobre responsabilidad social: ya no basta con sumarse a una fecha conmemorativa; el reto es participar en mecanismos que tengan impacto tangible en la vida cotidiana de las mujeres", menciona.

Del mensaje a la utilidad

violencia o la dependencia. Ese punto de quiebre, cuando una mujer entiende que tiene voz y opciones, es donde la intervención empieza a traducirse en cambio.

“El cambio empieza cuando una mujer entiende que puede hablar, pedir ayuda, tomar decisiones y construir una vida distinta con herramientas reales y acompañamiento”, Jessica Carranza Lacroix, directora general de Fundación Origen.

En el Día Internacional de la Mujer, esa quizá sea una de las conversaciones más relevantes: no sólo cómo nombrar los pendientes, sino cómo acercar soluciones.

La alianza entre Aerie y Fundación Origen apunta justamente en esa dirección. En un contexto donde la exigencia social es pasar del mensaje a la acción, el apoyo útil —profesional, accesible y sostenido— se vuelve una forma concreta de incidencia.

Porque el 8 de marzo también sirve para recordar que detrás de cada cifra hay historias que pueden cambiar cuando alguien escucha, acompaña y abre una puerta de salida.