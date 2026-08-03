Jay Clayton asume como director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

Jay Clayton asumió este lunes como director de Inteligencia ⁠Nacional de Estados Unidos tras una polémica audiencia de confirmación en el Senado en la que se negó a reconocer directamente que Donald ⁠Trump perdiera las elecciones presidenciales de ⁠2020.

Asume un cargo que quedó vacante en junio, cuando Tulsi Gabbard dimitió tras un mandato marcado por enfrentamientos con los demócratas del Congreso, quienes la acusaron de impulsar la agenda política de Trump y de promover afirmaciones electorales desmentidas.

"La seguridad y la protección del pueblo estadounidense serán nuestra estrella polar, y trabajaremos para garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la Comunidad de Inteligencia (IC) mediante una supervisión adecuada, transparencia y rendición de cuentas", afirmó Clayton en un comunicado difundido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

"Esto incluye garantizar que la labor vital de nuestra comunidad de inteligencia nunca se utilice como arma con fines políticos", añadió Clayton, utilizando un término adoptado por el presidente republicano y sus aliados para formular afirmaciones sin fundamento de que administraciones anteriores abusaron del poder federal para atacarle.

Los republicanos del Senado confirmaron la semana pasada al candidato de Trump para ocupar el cargo de ⁠máximo responsable de inteligencia del país, a pesar ⁠de la oposición de ⁠los demócratas, quienes le criticaron por negarse repetidamente, durante la audiencia, a reconocer directamente ⁠la derrota electoral de Trump en 2020 frente a Joe Biden.

A poco más de tres meses de las elecciones de mitad de mandato que decidirán qué partido controla el Congreso, Trump ha intensificado sus esfuerzos para convertir la "seguridad electoral" en un tema central, a pesar de las conclusiones contrastadas de que el fraude electoral es poco frecuente.

Clayton, que ha ⁠sido fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, supervisará 18 agencias de inteligencia estadounidenses.