USDA espera contener brote de gusano barrenador en Texas; secretaria de Agricultura descarta plaga

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, declaró ⁠este jueves ante la ⁠Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes que el Departamento de Agricultura (USDA) cree que puede contener un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, el primer caso registrado en el estado desde 1966.

"No creemos que se trate de una plaga. Podremos aislar cada caso", declaró Rollins durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes.

"Tenemos equipos sobre el terreno listos para actuar", añadió.

El USDA confirmó ⁠el miércoles un ⁠caso de ⁠gusano barrenador en un ternero en La ⁠Pryor, Texas, una localidad situada a unos 48 kilómetros al noreste de la frontera entre Estados Unidos y México.

Un brote de gusano barrenador podría suponer un duro golpe económico para ⁠la industria ganadera estadounidense.