La Unión Europea condena muerte de periodistas en Gaza, tras ataque de Israel

La Unión Europea condenó la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera por un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, declaró el lunes la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

"La UE condena la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera en un bombardeo (militar israelí) cerca del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza, entre ellos el corresponsal de Al Jazeera Anas al Sharif", dijo después de que los cancilleres de la UE conversaran sobre la guerra por videoconferencia.

Un comunicado militar israelí acusó al periodista Anas al Sharif de liderar una "célula terrorista" del movimiento islamista palestino Hamás y de ser "responsable de promover ataques con cohetes" contra israelíes.

La UE tomó nota de la acusación de Israel, indicó Kallas, "pero en estos casos es necesario proporcionar pruebas claras, respetando el Estado de derecho, para evitar el ataque a periodistas".

El bloque de 27 países ha enfrentado la división entre partidarios acérrimos de Israel y aquellos que defienden a los palestinos, lo ha impedido que tome medidas claras respecto al conflicto en Gaza.

La UE alcanzó un acuerdo el mes pasado para aumentar el acceso a la ayuda en Gaza, pero altos funcionarios afirman que solo se ha implementado de manera parcial.

Kallas hizo un llamado a Israel para que permita más ayuda en el territorio.

"Si bien está llegando más ayuda, las necesidades siguen siendo mucho mayores. Instamos a Israel a permitir más camiones y una mejor distribución de la ayuda", dijo.