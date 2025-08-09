Más de 30 muertos por disparos y bombardeos israelíes en Gaza

Al menos 34 personas murieron por fuego israelí este sábado, entre ellas más de una decena de civiles que esperaban para obtener ayuda humanitaria, informó la Defensa Civil de Gaza.

El portavoz de la agencia, Mahmud Basal, declaró a AFP que nueve personas murieron y 181 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un grupo que esperaba cerca de un paso fronterizo en el norte de Gaza donde se distribuye ayuda.

Además otras seis personas murieron y 30 resultaron heridas cuando las tropas israelíes atacaron a civiles cerca de un punto de distribución de ayuda en el centro de Gaza, añadió.

Los bombardeos en el centro del territorio también provocaron múltiples víctimas, según Basal, y un ataque con dron cerca de la ciudad de Jan Yunis, en el sur, causó al menos tres muertos y varios heridos.

Las restricciones a los medios en Gaza y las dificultades para acceder a amplias zonas del territorio impiden que AFP pueda verificar de forma independiente la información de la defensa civil y el ejército israelí.

Miles de palestinos se congregan a diario cerca de puntos de distribución de alimentos en Gaza, incluidos cuatro gestionados por Gaza Humanitarian Foundation, una organización respaldada por Estados Unidos e Israel.

Desde su puesta en marcha en mayo, sus operaciones se han visto empañadas por disparos casi a diario de las fuerzas israelíes contra quienes esperan para recoger ayuda.