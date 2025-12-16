UE destina 55 millones de pesos a proyectos contra la violencia de género en México

La Unión Europea (UE) anunció una inversión de 55 millones de pesos para impulsar cinco proyectos de cooperación en materia de derechos humanos e igualdad de género en México, con un financiamiento de 11 millones de pesos para cada iniciativa.

El proyecto de colaboración se dio a conocer en el marco de la visita de la representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, quien destacó la relevancia de fortalecer las instituciones y a la sociedad civil para enfrentar la violencia de género.

Consideró que en “México, la igualdad de la mujer se está tomando con mucha seriedad”.

Por su parte, el embajador Francisco André, jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, subrayó que la relación bilateral es estratégica y que 2025 marcó un año clave, al consolidarse la UE como el segundo mayor inversor en el país y el segundo destino de las exportaciones mexicanas.

“Nuestra asociación es estratégica (...) y va más allá de lo político y económico”, declaró en rueda de prensa y recordó que desde el 2004 ha financiado más de 130 proyectos de cooperación con la sociedad civil, con una inversión que supera los 32 millones de euros.

Los proyectos seleccionados se enfocan en la protección de mujeres, niñas y adolescentes, el acceso a la justicia, la prevención de la violencia basada en género y el fortalecimiento institucional en distintos territorios del país.

Entre las iniciativas apoyadas se encuentra “Hacia una sociedad libre de violencia basada en género”, orientada a reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para brindar una atención integral y diferenciada. Participan como contrapartes el Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (LAB-CO) y el Laboratorio de Modelos de Impacto Social A.C.

Otro proyecto es “Empoderamiento y protección de niñas y adolescentes en México”, que, apuesta por la incidencia política, el uso de nuevas tecnologías y la creación de redes de prevención, con la colaboración de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe A.C. y Cultivando Género A.C.

También destaca “Voces por la Justicia”, enfocado en mejorar el acceso a la justicia de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, trata y explotación sexual infantil, en alianza con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y Derechos Infancia México A.C.

Las otras dos iniciativas buscan garantizar el derecho de mujeres, niñas y adolescentes a vivir libres de violencia, así como fortalecer el ejercicio de este derecho en distintos territorios del país. En ellas participan organizaciones como EQUIS: Justicia para las Mujeres, Data Cívica, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red de Abogadas Indígenas.

Agenda de trabajo

La representante europea copresidirá el XIII Diálogo de Alto Nivel Unión Europea-México sobre Derechos Humanos, junto al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, y asistirá a la entrega del Premio Tulipán de Derechos Humanos, otorgado por la Embajada de los Países Bajos.