Edomex transita hacia una nueva fase industrial de mayor valor agregado

El nearshoring en Estado de México se encamina a una segunda etapa con mayor valor agregado, con soberanía en cadenas de suministro, adopción de tecnología y diversificación sectorial como pilares principales.

“Ya dimos el salto de una preindustrialización, hoy las plantas más avanzadas de manufactura automotriz están en Estado de México, como las que podemos encontrar en Stuttgart (Alemania) o Detroit (Estados Unidos), el siguiente salto es hacia la industria 4.0”, dijo a El Economista, Raymundo Tenorio Aguilar, director general de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

“Un automóvil está compuesto de 4,000 partes, al menos un tercio son de importación, el plan es atraer a esos proveedores faltantes, para crear ecosistemas productivos más integrados y resilientes”, detalló.

Sector de dispositivos médicos

La estrategia también se enfocará en el sector de dispositivos médicos, en línea con “la necesidad de atraer tanto a sus fabricantes como a la industria que los provee, como la inyección de plástico y los materiales especializados”.

Durante el primer trimestre de 2026, “estaremos presentando nuestra marca de inversión del Estado de México a nivel nacional”, un esfuerzo que busca reposicionar a la entidad ante los inversionistas con base en un análisis de los sectores estratégicos del futuro, adelantó Laura González, titular de la Sedeco.

En paralelo “se anunciará la clusterización de la industria farmacéutica y las industrias creativas, detonar un tejido de asociación que integre a proveedores, universidades y centros de investigación”, añadió.

Estos movimientos forman parte de una fase de innovación y adaptación a las nuevas tendencias globales, la cual busca “intensificar la industrialización del estado” con nuevas áreas como la fabricación de motos, la industria aeronáutica y aeroespacial, centros de datos, entre otros.

El lanzamiento constituirá el marco formal para detallar la hoja de ruta de los clústeres y las nuevas industrias que el gobierno estatal impulsará como parte de su transición hacia una economía más diversificada y tecnológica.

“Esto que quizás conocimos como nearshoring y que muchos dan por muerto está evolucionando hacia una fase más madura y compleja en Estado de México, donde hay un amplio margen para profundizar la integración productiva local”, explicó el entrevistado.

Plan arancelario

Este lunes la Secretaría de Economía presentó un paquete arancelario frente al desbalance comercial con países asiáticos con los que no existen tratados de libre comercio, para 17 sectores industriales estratégicos, como el textil, vestido, calzado, autopartes, plástico, siderúrgico, aluminio, entre otros.

La medida busca proteger hasta 350,000 empleos en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

“Los aranceles no nos pagan, protegen, vía el precio, al consumo nacional, lo que genera un “desaliento de no poder comprar un bien más barato del mercado nacional, pero también es temporal, porque lo que se busca es la sustitución de importaciones”, dijo Tenorio Aguilar.

Estrategia de mediano plazo

Al ser cuestionado sobre el plazo para lograr la sustitución de importaciones a través de los clústeres, aclaró que se trata de una estrategia de mediano plazo, con un horizonte de cinco años para su desarrollo.

“Hacia donde se encamina fundamentalmente la industria en Estado de México es a promover de aquí en adelante la sustitución de importaciones”, incluso en materias primas especializadas, atrayendo a quienes tienen el conocimiento y la tecnología para producirlas localmente.

Más allá de los sectores tradicionales, planteó integrar a las “industrias creativas”, como el software para desarrollo industrial que soporta la robotización y el control de calidad, en sintonía con el Plan México.

Además, la Secretaría de Economía convocó este martes a una reunión con los titulares de Desarrollo Económico de todo el país, dijo González previo a su asistencia, “justo para tratar este tema arancelario, hablar de los proyectos que estamos planeando en todo el país, las gestiones del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”.

Al tercer trimestre del presente año, los sectores económicos que más Inversión Extranjera Directa captaron en Estado de México fueron construcción de vías de comunicación, otras industrias manufactureras, fabricación de automóviles y camiones, fabricación de partes para vehículos y fabricación de productos farmacéuticos.