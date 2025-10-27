México y la Unión Europea refuerzan relación rumbo a la ratificación del Acuerdo Global Modernizado

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con integrantes del Parlamento Europeo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el propósito de fortalecer la relación bilateral y avanzar hacia la próxima ratificación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

Durante la reunión de este lunes, el titular de la SRE subrayó la relevancia del Plan México para atraer inversiones en sectores estratégicos como el farmacéutico, la conectividad digital y la infraestructura ferroviaria.

“Las relaciones entre la Unión Europea y México han cambiado mucho a lo largo de estos 21 años y, yo diría, que se han fortalecido. Cuando se firmó el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, el intercambio comercial apenas era poco más de 18,000 millones de dólares. Hoy estamos por arriba de los 90,000 millones”, precisó.

El canciller destacó que esta evolución consolida a México y a la UE como socios estratégicos, con una de las relaciones económicas y comerciales más dinámicas.

“Queremos incrementar, profundizar e impulsar aún más esta relación (...) Por eso, muy pronto, en los primeros meses del próximo año, esperamos poder ya ratificar el Acuerdo Global Modernizado, para actualizar de esta manera el marco de referencia de nuestras relaciones”, añadió.

Los europarlamentarios, por su parte, expresaron el creciente interés que Europa concede a México en temas globales, además de abordar asuntos de la agenda común como el cambio climático y la visión humanista del actual gobierno, que —subrayó De la Fuente— coloca a la persona en el centro de las políticas públicas.

La delegación europea estuvo encabezada por Antonio López-Istúriz White, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, y acompañada por el embajador de la UE en México, Francisco André.

La visita parlamentaria refuerza la voluntad de ambas partes de modernizar y ampliar su asociación estratégica, en un contexto internacional que exige mayor cooperación económica, tecnológica y social entre ambas regiones.