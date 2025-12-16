Crowdfunding de deuda registra elevados niveles de incumplimiento

Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs), en particular las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding) especializadas en deuda, han registrado niveles elevados de cartera vencida o en mora, de acuerdo con el “Reporte de estabilidad financiera diciembre 2025”, publicado por el Banco de México (Banxico).

El documento señala que estas Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFCs) mantienen una trayectoria de crecimiento en el financiamiento otorgado. Sin embargo, a partir de los datos recabados en los sitios web de las propias entidades, Banxico identifica que en algunas plataformas los niveles de incumplimiento crediticio permanecen altos, con casos que superan 30 por ciento. En conjunto, el promedio ponderado de incumplimiento por monto financiado se ubicó en 8.4 por ciento para este periodo.

Esta tendencia ya se observaba desde el cierre del primer trimestre del 2025. En ese periodo, el financiamiento canalizado a través de las IFC de deuda continuó en expansión.