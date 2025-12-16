Zócalo de CDMX se ilumina para comenzar con las actividades y festejos navideños

El Gobierno de la Ciudad de México iluminó este martes el Zócalo capitalino con los adornos alusivos a los festejos navideños.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital del país, Raúl Baulto, explicó que esta ocasión la iluminación se compone de cuatro conjuntos monumentales ubicados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Nuevo Edificio de Gobierno y las bocacalles de 20 de noviembre.

Los elementos que componen la iluminación este 2025 van desde velas, cascabeles, campanas, estrellas, moños y pinos.

Ilumniación en el Zócalo de CDMX. Foto EE:Eric Lugo

Con el encendido de esta iluminación navideña, encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se comienzan con las actividades de las festividades navideñas.

Las autoridades locales han preparado más de 600 actividades culturales gratuitas repartidas en las 16 alcaldías de la capital, con motivo de las fiestas decembrinas.

Durante la ceremonia para encender la iluminación de la Plaza de la Constitución, Brugada invitó a los capitalinos a participar en las diversas actividades, conciertos y exhibiciones que se tienen preparadas.