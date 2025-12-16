OPEP espera que crezca la demanda de crudo en el 2026

La perspectiva mundial de la oferta y demanda de petróleo para el 2025 y 2026 reflejan un crecimiento constante impulsados por la expansión económica global, aunque los precios en el mercado de futuros se vieron presionados a la baja en noviembre pasado.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) destacó en su reporte mensual de diciembre que el repunte de la demanda mundial de petróleo crecerá los próximos dos años, impulsada por el crecimiento de las naciones fuera de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En el estudio se espera que los no OCDE crezcan la demanda en 1.2 millones de barriles diarios en el 2025 y 2026, siendo el principal motor del repunte global.

Expuso que en China e India el crecimiento es impulsado por la actividad económica. Se espera que la demanda en India se incremente por los combustibles y el crecimiento económico, mientras que en China se espera que los productos petroquímicos y combustible de aviación, turbosina, ayuden al repunte.

Se destacó que el precio del crudo en noviembre promedió a la baja y la canasta de referencia de la OPEP bajó 74 centavos por barril, para promediar 64.4 dólares la unidad.

También, dice el cártel de productores de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) bajó 59 centavos para promediar 59.4 dólares y la tendencia es a la baja para el marcado por la existencia de reservas de crudo en Estados Unidos y que producirá más.

“El sentimiento general de los fondos de cobertura y otros gestores de dinero en noviembre fue ampliamente bajista, lo que reforzó la presión a la baja en el complejo de futuros del petróleo. Esto reflejó apuestas por primas de riesgo geopolítico más bajas y la incertidumbre en el panorama de la oferta y la demanda”, destacó la OPEP en su reporte.

Y agregó que, a pesar de la actividad especulativa a la baja, los fundamentales del mercado físico a corto plazo se mantuvieron de apoyo debido a los niveles relativamente bajos de inventarios comerciales de la OCDE.

Diego Sebastián Albuja, analista del bróker ATFX Latam, destacó que los precios del petróleo extendieron su tendencia bajista y alcanzaron niveles que no se observaban desde hace más de tres años.

El WTI se ubicó por debajo de los 55 dólares desde febrero del 2021, mientras que el Brent retrocedió abajo de los 60 dólares, tocando mínimos desde mayo. Lo anterior, destacó el experto, refleja un cambio en el balance del mercado energético global.

El experto dijo que la baja está directamente relacionada con el aumento de las expectativas de un superávit de oferta.

“La combinación de una mayor producción por parte de la OPEP+ y el crecimiento sostenido de la oferta en Estados Unidos contrasta con una demanda que avanza de forma moderada, en un contexto de desaceleración económica global y mayor cautela en el consumo energético”, destacó.

Sebastián Albuja, también determinó que la reducción de la prima geopolítica ayudó. Las señales recientes de una posible desescalada en el conflicto Rusia y Ucrania llevaron al mercado a descontar escenarios menos disruptivos para el suministro de energía, con lo que se eliminaron uno de los principales soportes que sostuvo los precios del crudo durante los últimos años.