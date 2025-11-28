Trump y Maduro hablaron la semana pasada, abren posibilidad de reunión: New York Times

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló con su par venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada y mencionaron una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, informó el viernes The New York Times, que citó a varias personas con conocimiento de la situación.

El diario añadió que por el momento no hay planes para la reunión que, de ocurrir, sería el primer encuentro entre el autoritario líder venezolano y un presidente estadounidense.

La revelación de la conversación telefónica se conoce mientras Trump sigue usando un tono belicoso contra Venezuela, al tiempo que considera la posibilidad de una vía diplomática.

El Gobierno de Trump ha descrito a Maduro como un líder ilegítimo, que lidera una organización narcotraficante conocida como el Cártel de los Soles, una acusación que Caracas niega.

Desde principios de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos ha estado bombardeando embarcaciones supuestamente cargadas de drogas procedentes de Venezuela y otros países latinoamericanos, una práctica que demócratas, académicos y expertos en derechos humanos han descrito como ejecuciones extrajudiciales.

El jueves, Trump reiteró sus amenazas previas de comenzar a bombardear objetivos terrestres.

"La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto", dijo Trump a periodistas.

Ni la Casa Blanca ni el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las solicitudes de prensa del Gobierno, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.