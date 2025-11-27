Trump aseguró que "muy pronto" empezará a parar a narcotraficantes venezolanos "por tierra"

El presidente Donald Trump dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos "por tierra" comenzarán "muy pronto", en un aumento de tensiones con Caracas, que asegura que la campaña antidrogas estadounidense tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

"Casi hemos detenido (el tráfico de drogas), está detenido en un 85% por mar", dijo Trump en una videollamada de Acción de Gracias con las tropas estadounidenses.

"Y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto", añadió.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, que designó el lunes como grupo terrorista. Caracas calificó la designación como una "ridícula patraña".

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos.

Estados Unidos movilizó además al Caribe al portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones caza, que Washington asegura es para operaciones antidrogas.

Pero Maduro denunció una maniobra militar destinada a derrocarlo y apoderarse de las reservas de petróleo de su país.

Washington no ha divulgado detalles que respalden sus afirmaciones de que las personas atacadas en sus bombardeos sean realmente narcotraficantes.

Venezuela denuncia estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales".

Trump autorizó acciones clandestinas de la CIA en Venezuela, y ha dicho que "en algún momento" hablará con Maduro.