Trump insiste en que acuerdo para poner fin a la guerra se firmará el domingo; Irán cuestiona fecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Pakistán, en calidad de mediador, anunciaron el sábado que el domingo se firmaría un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque Irán negó que la firma pueda tener lugar tan pronto.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que ambas partes habían acordado un marco para un acuerdo de paz y que ⁠Islamabad se estaba preparando para una firma electrónica el domingo, a la que ⁠seguirían conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

Trump también sostuvo en una publicación en redes sociales que la firma del acuerdo con Irán estaba prevista para el domingo y que el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el suministro mundial de petróleo que Irán ha bloqueado, quedaría inmediatamente "abierto a todos" tras su firma.

El sábado por la mañana, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, desaconsejó hacer comentarios sobre la fecha de la firma.

"Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento, aunque no será mañana", según citaban los medios estatales a Baghaei.

"No se puede descartar que esto ocurra en los próximos días. Sin embargo, debido a las dudas de la otra parte, debemos ser cautelosos a la hora de hacer comentarios sobre este proceso".

Un funcionario estadounidense que habló con periodistas se negó posteriormente a pronunciarse sobre el momento, pero afirmó: "Es un gran acuerdo y un acuerdo muy sólido".

No es la primera vez que ambas partes parecen estar cerca de un acuerdo inicial para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero Sharif declaró en X que "estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz".

La guerra ha provocado un fuerte aumento de los precios mundiales de la energía y ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y el Líbano, donde el conflicto ha reavivado la hostilidad entre Israel y los militantes de Hezbolá, alineados con Irán.

¿QUÉ INCLUYE EL ACUERDO?

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró el viernes que, aunque aún eran posibles cambios en el acuerdo, el acuerdo provisional demostraba que su país había salido fortalecido del conflicto.

Horas después de esas declaraciones, las fuerzas estadounidenses derribaron varios drones de ataque iraníes de un solo uso que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz, según informó a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que los drones suponían una amenaza para el tráfico comercial. El Mando Central de Estados Unidos confirmó posteriormente la acción y señaló que el estrecho, una arteria fundamental para el suministro mundial de petróleo, estaba abierto.

Irán lleva meses bloqueando de facto el estrecho, y la Armada de Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes para reducir sus exportaciones de petróleo.

El memorando de entendimiento propuesto prevé la reapertura del estrecho y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, según afirmaron fuentes de todas las partes implicadas en las conversaciones. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán —la justificación declarada por Trump para iniciar la guerra— tendrían lugar posteriormente.

"Irán va a abrir el estrecho de Ormuz, ese es un requisito. Podría abrirse sin peajes. Cuando lo hagan, levantaremos nuestro bloqueo", afirmó el funcionario estadounidense que habló el sábado.

"Va a suceder de forma conjunta, y parte del siguiente paso, la fase posterior, será el desminado del estrecho", dijo el funcionario, indicando que los países del Grupo de las Siete potencias principales podrían desempeñar un papel en ello.

ACTIVOS CONGELADOS

El borrador de los términos descrito a Reuters por ⁠múltiples fuentes indica que Estados Unidos comenzaría a liberar miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y levantaría las sanciones sobre sus ⁠exportaciones de petróleo, a cambio de que Irán abriera el estrecho.

La agencia de noticias iraní Fars ⁠citó a Baghaei diciendo que la liberación de los activos iraníes congelados era parte integral del acuerdo y también que Irán tendría que cobrar por los servicios en el estrecho de Ormuz.

Fars también le citó diciendo que las bases militares extranjeras en la ⁠región deben desaparecer, sin dar más detalles.

El programa nuclear de Irán se abordaría durante un periodo de 60 días de negociaciones. Un funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo conduciría en última instancia al desmantelamiento del programa nuclear de Irán, con la destrucción y retirada de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Pero Araqchi dijo que Irán, que según las fuentes no ha aceptado el desmantelamiento de su programa nuclear, quería conservar el uranio en forma diluida.

Las propuestas también incluyen el debate sobre posibles reparaciones de guerra para Teherán y el abandono de las antiguas exigencias estadounidenses de limitar el programa de misiles de Irán, según las fuentes. El funcionario estadounidense rebatió esa versión.

ISRAEL NO FORMARÁ PARTE DEL MEMORANDO

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país no formaría parte del acuerdo. Ha chocado con Trump por las exigencias de Estados Unidos de que Israel frene su acción militar en el Líbano para permitir que Washington alcance un acuerdo con Teherán.

Araqchi afirmó que el acuerdo pondría fin a la guerra en el Líbano, lo que implicaría una retirada israelí de las zonas ocupadas.

El ministro de Defensa de Israel afirmó que no se retiraría. Un alto funcionario israelí señaló que Israel espera conservar su ⁠libertad para actuar contra las amenazas.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque aéreo el primer día de la guerra y posteriormente fue sustituido en el cargo por su hijo Mojtaba.

El funeral de Jamenei comenzará en Teherán el 4 de julio y concluirá con su entierro en su ciudad natal, la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, el 9 de julio, según informaron el sábado medios estatales iraníes.