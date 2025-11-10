Buscar
Trump dice que EU está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con India

El acuerdo impulsaría las exportaciones energéticas estadounidenses y promovería las inversiones en sectores clave.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.AFP

Reuters

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con India que ampliaría los lazos económicos y de seguridad entre ambos países, impulsaría las exportaciones energéticas estadounidenses y promovería las inversiones en sectores clave.

"Estamos consiguiendo un acuerdo justo", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval durante la toma de posesión de su enviado a la India, Sergio Gor. "Estamos haciendo un trato con India, un trato muy diferente al que teníamos en el pasado".

Trump repitió su optimismo de que el acuerdo podría darse pronto, diciendo: "Nos estamos acercando".

