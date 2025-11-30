PIB de Canadá creció 2.6% anualizado en julio-septiembre

La economía de Canadá creció a un ritmo mucho más rápido de lo esperado en el tercer trimestre, ya que las exportaciones de petróleo crudo y el gasto público impulsaron la actividad económica, a pesar de que las inversiones empresariales y el consumo de los hogares decepcionaron debido a la persistente incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses.

El Producto Interno Bruto (PIB) anualizado del tercer trimestre creció 2.6%, según Statistics Canada, escapando de lo que podría haber sido una recesión técnica tras una contracción en el trimestre anterior de 1.8%, revisada a la baja.

Los datos reforzaron la opinión de que el Banco de Canadá no recortará las tasas de interés el 10 de diciembre.

La lectura trimestral del PIB se calcula en función de los ingresos y los gastos, a diferencia del PIB mensual, que se deriva de la producción industrial.

Statistics Canada afirmó que la cifra del tercer trimestre podría ser objeto de una revisión mayor de lo normal en febrero, ya que no se dispone de datos sobre el comercio exterior de mercancías debido al reciente cierre del gobierno estadounidense.

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado un crecimiento anualizado de 0.5% en el tercer trimestre y mensual del PIB de 0.2% en septiembre.

A tasa mensual, la economía coincidió con las predicciones de los analistas tras una desaceleración de 0.1% revisada al alza en el mes anterior, según StatsCan, impulsada principalmente por una expansión de 1.6% en la producción manufacturera.

Sin embargo, una estimación preliminar indicó que el PIB podría disminuir 0.3% en octubre, lo que supone un comienzo negativo para el cuarto trimestre.

Los aranceles estadounidenses sobre sectores críticos han afectado gravemente a las exportaciones canadienses. Han provocado pérdidas de puestos de trabajo, frenado la contratación y empañado la confianza de las empresas y los consumidores, lo que ha llevado a pronosticar un entorno cercano a la recesión.

Sin embargo, el aumento de 6.7% en las exportaciones de petróleo crudo y betún, junto con el aumento de 2.9% en las inversiones de capital del gobierno, ayudaron a amortiguar parte del impacto, y el aumento de las exportaciones de petróleo crudo también contribuyó a impulsar los ingresos de las empresas en el tercer trimestre, según los datos de StatsCan.

El Banco de Canadá anunció en octubre que mantendrá su tasa de interés de referencia en 2.25% y solo tomará medidas cuando se produzca un cambio significativo en las perspectivas económicas.