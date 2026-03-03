Toyota acelera su introducción de autos híbridos en México

Con la nueva generación de la SUV RAV 4 híbrido puro y un modelo enchufable que introducirá a mediados de año de este modelo, Toyota de México afirmó que robustecerá su “reinado” en los autos híbridos en México, para lo cual la apuesta es que el 40% de sus ventas sean unidades con tecnología híbrida en 2026.

Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, adelantó que la automotriz japonesa comenzará a comercializar el primer vehículo híbrido enchufable a mediados del 2026, será la RAV 4 PHEV. “Es una gran noticia y es una gran forma de decir que Toyota tiene muy clara una visión de futuro para este mercado”.

Para el 2026, Toyota proyectó vender 127,000 vehículos en el mercado mexicano, que representará crecimiento respecto al 2025, luego de que ese año tocó récord de ventas, que la colocó como la tercera marca preferida de los mexicanos, al contabilizar solo a la marca Volkswagen, no como grupo.

Durante la presentación de RAV 4 HEV 2026, la sexta generación, que llega a México desde la planta de manufactura de Canadá, la unidad costará desde 650,300 pesos hasta 898,500 pesos, dependiendo de las versiones. Mientras que el precio de la versión enchufable no fue revelado.

El presidente de a marca japonesa comentó que Toyota se planteó contar con al menos un vehículo electrificado en cada segmento para los 2030, “y lo vamos a cumplir este objetivo antes. Lanzamos la primera versión híbrida de RAV 4 en México en 2019 y siete años después, más del 60% de toda nuestra línea de producto cuenta con por lo menos una versión electrificada en alguna de sus versiones”.

Gerardo Romero, vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México, mencionó que, al contar con todas las tecnologías, desde combustión interna, híbridos, enchufables, eléctricos y los de hidrógeno, Toyota optó por un proceso de introducción de poco a poco al mercado mexicano con base a la infraestructura presente.

“Ahorita, el híbrido, seguimos pensando que es el mejor vehículo para el mercado mexicano, y también el híbrido eléctrico”, expuso.

La SUV RAV 4 tendrá una gama totalmente híbrida y promete mejores niveles de seguridad en caso de colisión, así como una conducción más confortable, que al ser un modelo de los más reconocidos, ahora Toyota afirma que se colocará en la lista de la híbrida más comercializada por la marca en el país, al superar a Hilux.

Toyota informó que pretende comercializar cerca de 15,000 unidades de esta unidad para el 2026.