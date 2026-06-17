Suiza ve a México como su principal socio regional y anuncia visita presidencial

En el marco del Día Nacional de Suiza y de la conmemoración del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, autoridades de ambos países destacaron el fortalecimiento de una asociación estratégica sustentada en la confianza mutua, la cooperación económica y la defensa del multilateralismo.

Durante la celebración, el embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, afirmó que México se ha consolidado como el principal socio de Suiza en América Latina.

“Hoy México es nuestro principal socio en América Latina”, informó, al destacar que más de 600 empresas suizas operan en territorio mexicano, generan alrededor de 60,000 empleos directos y contribuyen a una relación económica que supera los 5,000 millones de francos suizos en inversión.

Como señal de este fortalecimiento, el diplomático anunció la próxima visita oficial del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, quien viajará a México acompañado de una importante delegación económica, lo que calificó como un nuevo punto de partida en los lazos bilaterales.

Reconoció, como un hito que refleja la profundidad de la relación, el mandato recíproco de "potencia protectora": Suiza representa los intereses de México en Ecuador, mientras que México hace lo propio por Suiza, un acuerdo que se fundamenta en una confianza mutua excepcional más allá de tecnicismos.

María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, subrayó que Suiza se distingue por su compromiso con el diálogo, la diplomacia y la construcción de consensos internacionales.

"En un mundo cada vez más complejo e interdependiente, resulta especialmente valioso contar con países que mantienen una firme convicción en favor de la diplomacia, el derecho internacional y el trabajo colectivo", expresó.

Destacó que la relación bilateral se ha fortalecido gracias a una visión compartida sobre la cooperación, la innovación y el intercambio de experiencias como herramientas para construir un futuro más próspero y sostenible.

Ambos diplomáticos reiteraron el interés en la modernización en curso del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, con el objetivo de adecuarlo a los nuevos desafíos económicos globales, así como fortalecer los mecanismos de cooperación técnica en áreas como pequeñas y medianas empresas, innovación y sostenibilidad.