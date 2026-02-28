Lectura 2:00 min
México llama a frenar la escalada en Medio Oriente y privilegiar el diálogo
La SRE informó que hasta el momento ningún connacional en Medio Oriente ha solicitado apoyo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su “profunda preocupación” por la escalada de tensiones en Medio Oriente y urgió a las partes involucradas a optar por la vía diplomática y evitar el uso de la fuerza.
En un posicionamiento, la cancillería mexicana llamó a frenar cualquier acción que pueda agravar el conflicto, al advertir sobre las posibles consecuencias humanitarias y el impacto en la estabilidad regional y global.
"En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves. Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación", expresó.
Reiteró que México mantiene su postura histórica de privilegiar el diálogo y la negociación para la solución de controversias internacionales.
Asimismo, informó que las embajadas mexicanas en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se mantienen atentas a la evolución de los acontecimientos y en contacto permanente con los connacionales que residen o se encuentran de paso en la región, con el fin de brindarles asistencia consular en caso de ser necesario, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas directamente afectadas.