México llama a frenar la escalada en Medio Oriente y privilegiar el diálogo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su “profunda preocupación” por la escalada de tensiones en Medio Oriente y urgió a las partes involucradas a optar por la vía diplomática y evitar el uso de la fuerza.

En un posicionamiento, la cancillería mexicana llamó a frenar cualquier acción que pueda agravar el conflicto, al advertir sobre las posibles consecuencias humanitarias y el impacto en la estabilidad regional y global.

"En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves. Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación", expresó.

Reiteró que México mantiene su postura histórica de privilegiar el diálogo y la negociación para la solución de controversias internacionales.

Asimismo, informó que las embajadas mexicanas en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se mantienen atentas a la evolución de los acontecimientos y en contacto permanente con los connacionales que residen o se encuentran de paso en la región, con el fin de brindarles asistencia consular en caso de ser necesario, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas directamente afectadas.