Trump advirtió a Netanyahu que podría quedarse "solo frente a Irán" si no tiene "cuidado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una reciente conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que podría quedarse "solo frente a Irán muy pronto" si no tiene "cuidado".

"Deberías tener mucho cuidado con lo que haces porque podrías terminar solo contra Irán y muy pronto", afirmó Trump, según reveló el propio mandatario estadounidense en declaraciones a Barak Ravid, del Canal 12 israelí.

De hecho, Trump instó a Netanyahu a no responder al ataque con misiles iraní del domingo por la noche, pero Israel decidió contraatacar de todos modos y solo informó a Washington en el último momento. "Ya estaban de camino hacia Irán. Conseguí reducir el alcance del ataque", explicó Trump.

Además, Trump reveló que cinco países de la región del golfo Pérsico que participan en el proceso de negociación le habían pedido que ayudara a evitar una escalada.

Finalmente, según Trump, Irán trasladó el mensaje de que "no realizaría más ataques contra Israel" y pidió a Estados Unidos que emplazara a Israel a detener sus ataques. "Llamé a 'Bibi' (Netanyahu) y le hice parar", aseguró.

Trump insistió además que está cerca un acuerdo beneficioso con Irán y que Teherán quiere firmar.